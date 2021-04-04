儘管大陸目前仍禁止使用加密貨幣，但大陸人民銀行表示，比特幣價格飛漲，可能會增加對大陸對數位人民幣的興趣。大陸的數位人民幣就是人民銀行數位貨幣（CBDC）的一個例子，旨在取代部分流通現金。

大陸人民銀行（PBOC）認為這是預付款項的一種方式。它實際上是法定貨幣的數位版本。自2014年以來，人民銀行一直致力於開發一種數位貨幣。

據CNBC報導，大陸人民銀行研究局局長王信在接受該報記者採訪時說，人們對數位人民幣的興趣是「非常強烈，每個人都在密切關注」、「一方面，這與世界上越來越多的中央銀行參與國內數位貨幣的發展有關。」

世界各地的許多中央銀行（包括日本，英國，瑞典和瑞士）正在探索發行自己的數位貨幣。但大陸可以說是遙遙領先的。

王信說：「另一方面，這種（興趣）也可能與比特幣價格的大幅上漲有關。」

比特幣的價格在過去幾個月中屢屢創出歷史新高。僅今年，就增加了一倍多。

但是大陸的數位貨幣並不像比特幣。比特幣是所謂的分散式加密貨幣，這意味著它沒有中央機構（例如人民銀行）來控制它。比特幣是在區塊鏈的技術上運行，目前尚不清楚數位人民幣將基於什麼。

在過去的幾年中，大陸當局已經嚴厲打擊了比特幣。2017年，北京禁止所謂的初始代幣發行，這是發行新數位代幣和籌集資金的一種方式。政府還嚴厲打擊了涉及加密貨幣業務的業務，例如交易所。上個月，大陸的內蒙古地區禁止了新的加密貨幣採礦項目，理由是節能。

迄今為止，大陸人民銀行尚未給出在全國範圍內推出數位人民幣的時間表。但是它已經在大陸各地的城市中進行了許多實際的試點項目。

這些通常以彩票的形式出現，這些城市的人們可以申請獲得一部分數位人民幣，然後將其用於參與活動的零售商。

在2月的農曆新年期間，有關部門在北京發放了約150萬美元。深圳和成都等其他主要城市也有自己的試驗。

王信說，試點「正在增加，而且範圍也在擴大」。他暗示將要進行更多的試驗。他說：「下一步，我們將推動數位人民幣試點，並積累更多經驗。」

(中時新聞網)