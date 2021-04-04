今天又黏在馬桶上遲遲無法脫身嗎？國人生活壓力大、飲食不均衡，便秘情況相當普遍。員榮醫療體系員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑醫師發文分析，國內20至50歲人口近25%有便秘問題，65歲以上比例更高達4成。雖然老化易造成排便不順暢，但小學生族群也有3成左右受便秘困擾。若以性別區分，女性比男性更嚴重，便秘比例約有4成之多。

●便秘恐加重胃食道逆流 你的排便頻率正常嗎？

便秘的主要原因與生活型態有關，吳文傑醫師表示，生活壓力大、飲食西化、飲食不均衡、服用藥物、喝水不足、習慣不佳（有便意時無法立刻如廁）等最為常見。原則上只要調整作息，都能有明顯改善。也提醒民眾不必過度驚慌，並非一天沒上廁所就代表便秘，正常排便頻率是每天排便1至3次或每2-3天解便一次，都屬於健康、正常可接受的範圍。

便秘恐加重胃食道逆流 你的排便頻率正常嗎？(圖/今健康提供)

不過，若經常便秘不加處理，恐對健康會產生連帶影響。吳文傑醫師提醒，長期便秘可能造成腸道積滿宿便，導致無法排空的腸道向上擠壓胃部，進而加重胃食道逆流的症狀。有胃食道逆流者也應多注意排便情況。

●拉出羊大便或很少肚子痛 有病態便秘徵兆快就醫

吳文傑醫師指出，一般便秘可以透過生活作息調整，但若出現「病態便秘」症狀且持續3至6個月以上，就應盡速就醫詢求專科醫師協助。所謂病態便秘要符合三大要件，第一要件的排便狀況包括：需很用力才能排便、覺得上不乾淨、經常大出顆粒狀的「羊大便」、手挖或壓肚子才能解便、覺得肛門被塞住、每周排便次數少於3次。上述6種情況，如果1個月內有7天以上出現2種，即符合第一項病態便秘要件。

第二要件是「沒吃瀉藥就無法大便」，吳文傑醫師說明，食物經消化吸收後的殘渣，正常狀態下會被製造成糞便排出，當沒有瀉藥輔助時就少有稀軟便、或是排便極度乾燥並持續一段時間以上，就符合該項病態便秘的要件。

符合這些要件，注意是否為病態便祕狀態。(圖/今健康提供)

第三要件是「很少覺得肚子痛」。吳文傑醫師表示，為了讓讓排泄物往直腸和肛門移動，大便的蠕動程度和頻率增強，導致腸壁出現痙攣而會有肚子痛現象，屬於正常生理狀況。很少覺得肚子痛表示排便功能可能有所影響。反之，若太常肚子痛，則要懷疑腸躁症的可能。

●哪些藥物會造成排便不順？就醫時應與醫師說明

吳文傑醫師提醒，服用藥物也是常見引起短暫便秘或排便不順的原因，包括胃腸科的含鋁制酸劑、身心科的抗憂鬱藥物、神經內科的帕金森氏症與抗癲癇藥、腎臟科的利尿劑、心臟科的鈣離子阻斷劑、骨科復健科的止痛藥、家醫科的鐵劑等。當有排便困難求醫時，也應與醫師說明目前的用藥情況，幫助醫師正確診斷及處置。

(中時新聞網)