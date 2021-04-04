與好運連線，吸引幸福靠近。停止抱怨，以免營造負面磁場。當你心中抱持著希望、滿足和感恩，就能夠產生良好的人際關係，在工作上也會越來越順利。

當你聽說，你所屬的星座、生肖，在這段時間的運勢特別好，你的內心是非常的喜悅、或者，覺得參考就好啦？

換個角度來說，如果某一個年度，你的生肖正好犯太歲，不論是的正沖、或偏，沖，你會不會很擔心呢？你有沒有去廟裡安個太歲、點個光明燈，以求心安呢？

以上這一些問題，說起來都不科學，但是在民間卻還算滿普遍存在的，反映的就是，我們對於運氣這件事情，抱持怎樣的態度？

不論你的立場是什麼，「相信好運，才會帶來好運」這一句話永遠是不會錯的。如果你不相信運氣這回事，即使好運來到身邊，也不會有所感受。反而是運氣不好的時候，你就會很明顯地感覺到，做什麼事都非常的不順！

那話說回來，到底運氣是什麼呢？

《運氣是可以鍛鍊的》這本書，開宗明義就講到，好運有幾種表現的形式。首先，像是腦中突然閃過的一個直覺，或是你有一個預感，不久之後發現這一個預感居然很準，你想到的那件事情果然成真了。

留意身邊的聚合現象

此外，就是我們在靈性學習上，常常聽到的「共時性」。有些事情沒有辦法用因果來解釋，而是非常有意義的巧合。例如，你正惦念著某個人，他就打電話給你。這也是一種無法用邏輯解釋的運氣。

還有一個可以表現運氣的理論，就是「聚合現象」，也就是在人生中，有一些際遇，看起來並不是很有關聯，但是當事人事後將這些獨立事件串連起來，卻感覺到有非常特別的意義。

書中舉了一個例子，有一個人早上出門前，不經意看到高齡化社會問題的報導。在路上，遇到宣導環保議題的人員熱情地發送傳單。搭車時，又看到雜誌上斗大的標題字「百歲時代」。進公司之後，居然被人事部門叫去，鼓勵辦理提早退休。

這讓他感到措手不及，於是找老朋友商量，沒想到見面時，這位朋友竟邀請他，一起經營高齡看護的社會福利事業。

這些看起來都是毫不相干的獨立事件，卻又帶著某種特別意義的連結，這就是所謂的「聚合現象」。只要你稍加留意每個獨立事件背後的意義，可能會更有助於你掌握好的運勢。

但是在學習招來好運之前，你必須要戒除的習慣是：抱怨！以免好運還沒上門，壞運就先找上你。

愛抱怨的人，永遠留不住好運。因為愛抱怨的人，內心抱持的不安、不滿、恐懼、憤怒等負面情緒，很容易轉化成為負面的想法，再變成負面的言論，並且脫口而出，就會在身邊形成了負面的磁場，讓自己愈來愈倒楣。

相反的，如果你的表面意識裡，充滿正面的想法，這些想法就會轉化為正面的言論，讓更多正面想法的人向你靠近。尤其當你心中抱持著希望、滿足和感恩，就能夠產生良好的人際關係，在工作上也會越來越順利。

多與大自然深度對話

如果你想要清除負面能量，讓自己更加正向，就要與大自然接觸。大自然具有淨化無意識的偉大力量。在一些小說和電影的情節裡，有時候會出現主角遇到挫折，就在他身心俱疲的時候，回到童年的故鄉，到老家後面附近海邊走走，眺望廣闊的大海，就會感覺眼前的困境，實在微不足道，沉澱心靈之後就可以重新振作起來。

當我們置身於天空與雲朵、大海與湖泊、樹木與花草、日出與夕陽、星星與月亮等雄偉的大自然，優美的景色中，會讓人感覺到心曠神怡。

因為大自然的心靈淨化能力，不只是讓表面意識的情緒，變得清爽，也會讓心靈受到洗滌，而且會具備去除負面想法，達到淨化無意識的功能。

所以我們要盡量地找機會，安靜地與大自然面對面獨處，深層地將自己投入在大自然裡面，而不是走馬看花。

凡事都要對自己負責

雖然我們沒有辦法控制每一件事，但一定都有選擇重新詮釋這件事情的權利。就算你遭遇過很多人生的逆境，只要在這些逆境的背後，看到這件事情美好光明的一面，譬如說，經過這麼痛苦的事情，現在還能夠活下來，我要好好珍惜自己！這就是一種重新詮釋人生故事，把不幸的事情，翻轉成為正面的思考。

這種尊重自己選擇的意義，就是對自己的選擇負責，甚至你慢慢可以接受「人生中所有問題都因自己而起」，這個建議並不是要你責備自己，而是為了幫助自己找出原因，以便獲得進一步的成長。

換句話說，就是：「接受原因出在自己身上，才能覺察自己在成長中遇到怎麼樣的問題，也才能成為更好的自己！」

盡了自己的全力之後，就可以把其他的成全，都託付給上天！這也就是書上最後篇章提到的：相信自己正接受某個神聖力量的引導，連逆境都只是劇本之一，你要祈求的，並非你要的結果，而是請求引導，期勉自己一路成長，一直走在美好的道路。

以上跟你分享的是，由方智出版《運氣是可以鍛鍊的》，我所為你摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是對於鍛鍊運氣，更有概念了？請你留言跟大家一起討論喔。祝你好運！

《運氣是可以鍛鍊的》書封（圖／方智出版提供）

《運氣是可以鍛鍊的》

本書公開提升運氣的3大心靈技術，教你淨化無意識，吸引好運氣，在不知不覺中養成幸運體質；讓你從根本改變看待事物的心態，將負面想法連根拔起，獲得幸運的人生。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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(中時新聞網)