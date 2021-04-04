中天綜合台每週日晚間6點播出《Running Man》，本週日(4/4)節目中邀請女團Apink成員尹普美及金南珠、SEVENTEEN成員Hoshi及珉奎等進行「美食特輯：尋找首爾的老字號」。四人已算是《Running Man》的熟客，所以一出場就受到熱烈歡迎，眾人更拋開包袱大玩心機梗，使出渾身解數就為了吃美食。

Apink成軍將邁入第十年，國內外累積廣大粉絲，經紀公司在日前也驚喜宣布將在4月發行十週年紀念單曲，其中團員尹普美及金南珠過去在《Running Man》中表現突出，呆萌反應深植人心。只是這次在講解遊戲規則時，普美卻嚴重卡關，無論隊友怎麼解釋她都無法融會貫通，讓一旁的李光洙無奈嘆：「普美！你今天到底為什麼要來！」連一向最有耐心的HAHA都面露難色：「不行我快暈厥了！」

劉在錫玩遊戲拚美食險跌倒。《圖／中天綜合台提供》

韓式料理的魅力無法擋，團員們為爭奪到首爾百年名店大啖美食的機會拚盡全力，聽見要挑戰身體的柔軟度，讓平均年齡40歲以上的池錫辰隊憂心忡忡，唯獨劉在錫充滿信心，沒想到才彎下腰就發出慘烈叫聲，甚至倒下撞垮旁邊物品，隊友看了忍不住吐槽：「不愧是50歲的身體啊！」更多團員爆笑互動請鎖定中天綜合台每週日晚間6點韓國綜藝《Running Man》。

(中時新聞網)