台鐵408次太魯閣號列車出軌，至今造成48人罹難，其中一名罹難者，證實是台北恩亞動物醫院獸醫陳盈靜。恩亞院長蔡依津在臉書宣布這項令人難過的消息，「靜醫師是一位非常溫暖且值得信任的人，我們感到錯愕、不捨，新聞事件就發生在我們身上，真是太心碎了！」

蔡依津邊流淚邊把這則文章PO出，她說陳盈靜看診認真、手術細心，尤其對文字特別敏感，是那種會對「在」、「再」搞錯不開心的人。「靜醫師超級環保，在看到海龜和吸管的影片後，要求我們準備玻璃吸管喝手搖杯、出去買飯自備購物袋，甚至連逛夜市都不用一次性餐具。」

陳盈靜今年30歲，中興大學獸醫學系畢業，曾在台東心語動物醫院任職，曾創下8小時內替30隻貓、20隻狗結紮的紀錄，同事對她的評價「靜醫師是一位非常溫暖且值得信任的人」。

蔡依津透露，陳盈靜領養了兩隻米克斯貓，「肥寶」半夜肚子餓吵到她無法入眠，從沒想過還給愛媽，5公斤養到現在8公斤；另一隻「阿巧」口炎逾一年始終好不了，差點被飼主安樂死，也是靜醫師治好牠帶回家養。

蔡依津說，一名獸醫師的養成並不容易，成就一位外科女獸醫師更是難得，她深刻體悟到「痛失英才」這句話的箇中含意。「同仁雖心痛不捨，但仍將延續靜醫師對動物未完成的使命，同時向她的爸爸媽媽、姊姊姊夫們、所有家人、男友小郭與兩隻貓咪失去摯愛深表哀悼。」

陳盈靜罹難，讓獸醫院的同事們心都碎了。（翻攝恩亞動物醫院臉書）

(中時新聞網)