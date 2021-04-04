春天天氣多變難以捉摸，今日天氣再變一波！根據氣象於預報顯示，今(4)日東北季風增強，北台灣明顯轉涼，白天氣溫不升反降，呈現一路下滑趨勢，到了晚上只剩16至17度左右，專家指出，晚間甚至將下探15度，其他地區溫度雖也下降，但不及北部明顯；迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨，並有較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，今(4)日東北季風增強，北部、東北部天氣明顯轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨，並有較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

中央大學大氣系兼任主任副教授吳德榮也於「三立準氣象・老大洩天機」專欄表示，今日「微弱鋒面」掠過，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨。北台雲量增多，天氣轉冷，今晚平地最低氣溫將降至15度左右，其他地區氣溫略降、影響較小。

溫度方面，今日白天起北部將從20度降至15度，中部低高溫約17至30度，南部約18至32度，東部約17至29度，南北溫差近15度。

根據最新模式模擬顯示，周四(8)至周五(9日)白天另一波鋒面掠過、東北風南下，北部及東半部有局部雨，北台灣天氣轉涼；中部山區亦有局部短暫雨的機率，周五晚至周六(10)北海岸，東半部仍有局部短暫雨，然而這波系統帶來的降雨，對桃園以南的旱情，仍無紓解作用。

(中時 )