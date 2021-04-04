獨／台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

台鐵408次太魯閣列車2日擦撞工程車造成51人死亡、178人受傷，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥經問訊後，花蓮地院昨（3日）裁定50萬交保；目前檢方已提起抗告，檢方表示李將面對高額的民事賠償，為保障受害人權益，防止李脫產，已向法院聲請假扣押，預計高分院最快4日會有結果。

花蓮地方法院3日駁回檢方羈押李義祥要求，並裁定50萬元讓李交保，理由為事發過後檢察官已進行蒐證，李要湮滅證據的可能性並不高，也無勾串可能；但檢方表示，目前已提出抗告，受害者當中有不少低收入戶，李未來將面對高額的民事賠償，將依法向法院提出抗告，還會向法院聲請假扣押，防止李義祥脫產

肇事工程車所屬工程行業者李義祥3日沒帶鑰匙，進不了家，但為了躲避媒體，最後決定翻牆進入家中。（翻攝照片／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮地院庭長黃鴻達昨受訪時表示，檢察官聲押理由為預見將來極有可能伴隨高額的民事損害賠償的請求，成為被告高度逃亡、滅證動機；法官認為可透過限制住居及限制與本案相關證人接觸約制，因此裁定交保；對於此判決不符社會期待，黃表示尊重法官審酌結果。對此，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，檢方將依法提出抗告。

李義祥昨從地院離開後，一直搭乘友人的車繞行花蓮市區，而大批媒體記者早已在其家門口前等待；李因沒有帶家中鑰匙，乘坐車輛先是繞行家門口2次，第3次才決定下車，突破重重的媒體「翻牆返家」，另針對媒體在家門口詢問「要不要向家屬道歉」、「有沒有拉手煞車」，李僅回應「我有拉手煞車」。

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(中時新聞網)