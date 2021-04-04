台鐵太魯閣號2日因撞上工程車發生出軌意外，已造成51死、188輕重傷，檢討聲四起。對此，資深媒體人李艷秋表示，太魯閣號事件暴露5項政府疏失，不能只是大悲而無言，更爆料，台鐵現在未雨綢繆，2020年以1549萬請了有「1450網軍始祖」之稱的春露公司負責行銷，未來這幾天，相信網軍不但帶風向，且會大舉出征。她呼籲民眾，一起牽手告訴當權者，究責無上限、徹查利益勾結、終結網軍東廠，才能慰亡者，安傷者，撫生者。

對於這場事故，李艷秋今（4日）在臉書發文表示，她知道現在只要對太魯閣事故發出一點不滿或究責的意見，就要被網軍出征，但是大悲，不能無言，更要直言，事故發生到現在，有幾項事實可以確定：

1，台鐵局長懸缺三個月沒派人，也就是說，台鐵今年以來根本沒有專業領導人。

2，包商李義祥曾是民進黨黨代表，五年內拿了19個標案，有15筆違規，還因圍標、造假被判刑，台鐵依然讓他承包，是無知？包庇？還是勾結？

3，台鐵內部建議，將責任導向承包商和監造，降低台鐵負評，台鐵在搶救時想的是如何甩鍋？真是人神共憤。

4，台鐵在普悠瑪事故後完成257頁總體檢報告，其中「邊坡監測系統」對邊坡危害或異物入侵軌道，用AI主動示警，並在2020年底完成系統建置，請問監測系統在哪裡？

5， 2019年總體檢報告公布時，林佳龍說要徹底改革，才能為普悠瑪療傷止痛；現在台鐵奪走的生命越來越多，林佳龍說要承擔責任不能在此時一走了之。兩年多的任期，證明林部長無能改革，該承擔的就是下台的責任。

李艷秋感嘆，台鐵在安全上沒有超前部署，卻在大內宣上未雨綢繆，半年間，以1549萬請了有「1450網軍始祖」之稱的春露公司負責行銷，未來這幾天，相信網軍不但帶風向，且會大舉出征。他們一邊吃香喝辣，一邊壓制人民的眼淚和哀鳴？下次坐在車上的，可能是你、是我、是我們摯愛的人，你還要畏懼鄉愿到幾時？她呼籲全國國民，「讓我們把手牽起來，為自己、為家人、為所愛的人大聲告訴當權者：究責無上限、徹查利益勾結、終結網軍東廠——以慰亡者，安傷者，撫生者」。

(中時新聞網)