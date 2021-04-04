大聯盟本季第一位「二刀流」球員出現了，費城人先發投手惠勒(Zack Wheeler)4日成為推特上的熱門人物，他主投7局無失分、送出10次三振，僅被敲1支安打，更誇張的是他自己在打擊區3打數2安打，還有2分打點，幾乎一個人就搞定了勇士！終場費城人4-0完封亞特蘭大勇士，取得開季2連勝。

Imagine pitching to Zack Wheeler ... Couldn't be us. pic.twitter.com/wysuE0NdPG — Philadelphia Phillies (@Phillies) April 3, 2021

惠勒先前效力國聯的大都會，本來就固定被迫打擊，但打擊能力很差(右投左打)。此戰惠勒照例排在第9棒給對手「送菜」，他第一個打席吞K，不過也纏鬥了6球。接著在5局下，兩人在壘兩人出局，輪到惠勒打擊，本以為這局毀了，沒想到惠勒第一球就追打壞球，還撈成平飛安打攻下第1分！

勇士投手是冠軍名投莫頓(Charlie Morton)，他被惠勒那一支安打影響心情，緊接著又挨費城人一陣亂打，差點讓在該局被換下場。莫頓自己打擊時僅3球就被惠勒三振。

6局下又是兩出局得點圈有人，輪到惠勒打擊，照理這時候會換代打(同時換投)，不過惠勒這次居然敲出二壘打！這一記是左外野方向的強勁沿線滾地安打。勇士隨即換下投手紐坎伯(Sean Newcomb)，投手被投手打退場，這個鏡頭可不常見。

費城人賽後大肆宣揚惠勒的武勇：「惠勒一個人擊出的安打比他被打的還多。」惠勒說：「這聽起來很容易，但我只是專等快速球，投手打擊時一定會被對手塞快速球，我只需要有心理準備就可以了。」

(中時新聞網)