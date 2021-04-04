張柏芝近期因參加陸綜《乘風破浪的姐姐2》人氣暴漲，一舉一動都能成為話題，近日她在節目自爆，因為工作常要北京、上海兩地跑，所以兩邊都有房子，據悉兩地房價都近億，除此之外，她到大陸工作短短幾個月，就吸金超過5千萬，可說是大贏家。

《乘風破浪的姐姐2》即將接近尾聲，雖然不知道張柏芝能否成團出道，但不少陸媒已指她是大贏家，因為從今年1月官宣她將參加節目後，就接下3個代言、7個廣告，還有其他的綜藝節目和商演，保守估計吸金超過5千萬。

另外，她在節目自爆因為常要北京、上海兩地跑，所以兩個地方都有家，連楊丞琳聽了都相當驚訝。據悉，兩地房價都近億，北京的家是位於北京機場附近的雙層別墅，而上海的則是獨立別墅，和劉亦菲、郭敬明是鄰居。

近日，張柏芝因小腹凸起，遭質疑又懷了第4胎，更有婦科醫師目測「懷孕30周」引起熱議，不過，女星吉克隽逸在節目爆出張柏芝大肚真相，原來她每晚都吃消夜，且食量大到讓她震驚，網友也笑說「難怪肚子長大了」。

楊丞琳參加《乘風破浪的姐姐2》表現亮眼，從踢館當隊長，到領軍拿下高分，一路挺進總決賽，最新一集她和周筆暢、楊鈺瑩演唱廣東歌《分分鐘需要你》，因為爸爸是是廣東人，從小就被訓練要會講粵語，但她仍苦練咬字，表演完也在微博感性表示「完成了一個在這舞台上不曾有過的演出形式。更讓我用母語唱著我和我父親最緊密的連結」。

(中時新聞網)