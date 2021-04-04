清明連假首日，一班從樹林發車至台東的408太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，疑遭工程車砸中發生出軌事故，造成51人死亡（至4/3止）、數百人送醫的慘況。疑肇事的工業社負責人李義祥遭警方帶回偵訊，目前已經保釋，事後被發現，該工業社在過去5年間，曾標下19案、近2億元的工程案，這讓「比特王」狠酸，「這麼巧，小英就任也是五年！」

這次台鐵重大意外中，被認為是「事故主因」的義祥工業社，日前被查出登記地址為一處看似廢墟的小民宅，網友一片認為該案恐求償無望；但該工業社又被起底曾在過去5年間，狂搶政府19個標案，拿下了近2億元的工程案，這劇烈的反差引發討論。

對此，臉書粉專「比特王」就昨(3)日發文表示，一家200萬資本額的公司，到底為何能夠在5年間，標下19個交通部的案子，總額竟達2億，這中間到底有多少利益糾葛？而李義祥還被爆出過去曾有民進黨黨籍，2018年還曾參選花蓮黨代表，而民進黨執政至今也「剛好5年」，讓比特王狠酸「這麼巧？」

該貼文引發網友討論，表示「原來是自己人」、「富貴要人幫，辦卡要辦那張啊？」「有黨證的人，就是不一樣啊」、「難怪可以50萬交保」、「因為有綠色做靠山、當然可以標到別人標不到的物件」、「綠色無敵黨證啊」、「現在是官員吃香喝辣，百姓則是吃災唸佛」。

(中時新聞網)