Talks have been ongoing for several months on Hill taking over Colangelo after the Tokyo Olympics. Adam Silver was a major proponent of Hill candidacy, For starters, Hill will be tasked with selecting next USA coach post-Gregg Popovich. https://t.co/Q1JU5Puytd — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2021

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基4日搶先爆料，美國籃協已經決定在今年東京奧運結束後，由籃球名人堂球星葛蘭特希爾取代柯蘭吉洛成為美國男籃新任總管，希爾上任之後的首要任務，就是挑選接替美國男籃總教練帕波維奇的人選。

在柯蘭吉洛擔任美國男籃期間，美國男籃完全洗刷2004年雅典奧運摘銅恥辱，接連拿下2008年北京奧運、2012年倫敦奧運與2016年里約奧運金牌，目前瞄準拿下今年東京奧運金牌，前提是眾家NBA球星願意配合今年國家隊徵召。

沃神表示，葛蘭特希爾跟美國籃協在最近幾個月積極協調接掌美國男籃總管事宜，NBA總裁席爾佛是推動希爾成為美國男籃新任總管的最大鼓吹者，畢竟在這個職位必須擁有跟NBA球星不錯的協調能力，向來人緣很好的希爾很適合。

現年48歲的葛蘭特希爾，NBA生涯待過活塞、魔術、太陽與快艇等隊，儘管身為「無冕王」，仍然7度入選全明星賽、1次獲選年度第一隊、4次獲選年度第二隊，也是1996年亞特蘭大奧運美國男籃奪金成員，他在2013年6月宣布退休，更在2018年9月成為籃球名人堂一員。

(中時 )