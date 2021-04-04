23歲劉姓通緝犯，去年11月開車搭載友人時，遇上警方路檢，竟衝撞臨檢站，失控衝進路邊市場攤位後棄車逃逸，還拿預藏的辣椒水攻擊員警。台北地院依妨害公務罪判刑3月，得易科罰金。可上訴。
檢方調查，去年11月5日下午2時許，台北市保大員警在萬華華中橋下執行路檢，劉男開車載朋友經過時，因擔心通緝犯身分曝光，加足油門衝撞臨檢站想逃，結果失控衝撞路邊魚市場攤位，差點撞上員警及攤販，車頭撞爛，劉男棄車丟下朋友獨自落跑。
劉男鑽進小巷逃離，準備搭計程車離開時，路人通報員警，曾姓員警追上將劉男拉下車，劉拿預藏的辣椒水，朝曾員臉部噴灑，致曾員臉部抓傷、灼傷，5分鐘後支援警力趕抵，合力制伏逮捕劉男，員警發現劉是通緝犯，將他解送歸案，另依妨害公務罪送辦。
北檢起訴劉男，聲請簡易判決處刑。台北地院判劉徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。
(中時 )
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