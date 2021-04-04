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台鐵408次太魯閣列車2日因撞上滑落的工程車嚴重脫軌，造成51人死亡、188人受傷，身亡的人當中有名法國人，據悉該法國人年僅27歲，今日（4）就是他的28歲生日，原本與女友計畫到台東慶生遊玩，不料卻遇上此劫，女友媽媽在招魂時哭喊「手牽緊別走散」。罹難身亡的外國人還有2名美國人，受傷者則有2名日本人、1名大陸籍人士及1名澳洲人。

家屬現場招魂。（趙雙傑攝）

台鐵日前陸續公開罹難者名單，而來台灣多年的法國人、知名Youtuber「酷」昨（3）日察看名單時驚見，罹難者當中也有名法國人，且與他相差1歲，他在Instagram上哀悼表示「火車裡有一個跟我年紀差1歲的法國男生，突然覺得生命很可貴，祝大家和法國同胞的家人平安。」

來台灣多年的法國人、知名Youtuber「酷」昨（3）日察看名單時驚見，罹難者當中也有名法國人，且與他相差1歲。（圖／翻攝自IG）

據《TVBS》報導，該罹難的法國男子今年27歲，就在今天（4日）迎來28歲生日，他原本趁著連假與27歲的女友到台東遊玩，不料卻遇上此劫難，情侶2人雙雙罹難身亡；而女友家人在昨天舉辦招魂儀式時，女友的媽媽不斷哭喊「手牽緊別走散」。目前外交部表示，已同步聯繫法國在台協會告知處理進度。

此次死亡人數上修至51人，包括1名法國人、2名美國人，且還有4人身分無法確認，受傷人數也上修至188人，包括2名日本人、1名中國人及1名澳洲人，目前仍有41人住院治療中。台鐵預計賠償每名罹難者540萬元，包括慰問金、重大行車事故賠償、台鐵特別賠償金等。

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(中時新聞網)