每當重大災難發生時，永遠在第一線全力以赴的救災與救難人員，各司其職、忘卻危險與疲憊的身影，總讓人感動、感謝人心的無私偉大。不過這些英雄在災難現場的衝擊，遠超乎想像，力有未逮的悔恨、有時還會面對質疑聲浪，種種難以預料的壓力都重擊救難人員身心。臨床心理師學界團結己力，提出《給救災人員的心理暖暖包》，希望提醒前線的救災救難人員，應適時安排休假，調整生活步調，尤其是在救災當中經歷個人創傷的人，更需要正視自己的心理狀態。
臨床心理師丁郁芙、蘇益賢指出，即便是心理功能健康的人，面對災難，對他們的影響仍是長期且多層面的。台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘也表示，災難就像在平靜湖水裡丟石頭，當下一定有很多漣漪，隨著時間過去，漣漪會慢慢消失。但很多災難當事人都會產生創傷後壓力症候群（PTSD），漣漪持續不退。張家銘強調，這些傷痛反應在災難發生的3、5天，甚至1周內都是正常的，但若持續1個月，就表示產生了創傷症候群。不只災難當事人，有些救難人員可能在任務後會有下述狀況發生：
‧身體抱怨，譬如肌肉酸痛。
.負面情緒，例如感覺鬱、心情低落、畏懼、焦躁不安、持續的擔心
.人際關係變化，如對人敏感多疑、敵意等
.認知變化，如再度體驗到創傷經驗、回憶困難等等
.行為變化，如逃避特定的人事物（尤其與災難有關）、請假過久、飲酒、甚至離職或調職。
這些反應的強烈程度因人而異，可能在一、兩個月內緩解、回復常態，也可能強烈到導致職業、家庭、人際功能失常而需要相關醫療協助。
對此，臨床心理師呼籲緊急應變的組織或單位，提供以下兩方面來協助救難人員。
●提供壓力調適資訊
.進行救災任務後安排必要會談，幫助救難人員整理救災中的經驗與感受。鼓勵救難人員在有需要時接受諮商，並提供轉介資訊；單位內部亦鼓勵提供壓力調適的課程與資源。
●協助建立人際連結
促進救難人員可以互相聯絡的方式，包括建立通訊錄或安排聚會。此外，協助他們和家人分享在救災過程中的經驗與心得，讓救難人員的家庭關係更緊密。
心理師也建議，最好有心理衛生工作人員追蹤救難人員在災後的適應，以便能及時發現需要，及早介入。也希望所有身處第一線的救難人員，都要記得照顧自己的身心健康，必要時主動尋求協助，
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。