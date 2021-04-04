Hornets‘ Gordon Hayward will miss at least four weeks with right foot sprain, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2021

這下子黃蜂老闆「飛人」喬丹的心情勢必很差！才剛遭逢「球弟」拉梅洛鮑爾右手腕骨折可能提前本季報銷噩耗的黃蜂，4日隨即迎來當家射手海沃德將因右腳踝扭傷，至少缺席4周時間的壞消息，看來喬丹必須好好思考一下球隊最近怎麼這麼「背」。

海沃德是在前役遭遇溜馬時不慎扭傷右腳踝提前退場，經過詳細檢查後，確定將要休息4周以上，他在本季打了44場例行賽，平均每場拿下19.6分、5.9籃板及4.1助攻，他在去年11月被塞爾提克交易到黃蜂，更簽4年1.2億美元合約。

儘管黃蜂當時毅然選擇簽下海沃德，讓喬丹和黃蜂高層飽受批評，認為海沃德的傷痛歷史驚人，根本無需投入這麼多錢招募，可是海沃爾卻在本季帶領黃蜂打出佳績，目前黃蜂25勝23敗，位居東區第4，只是接下來恐怕面臨排名下滑窘境。

畢竟目前黃蜂不僅少了海沃德與拉梅洛鮑爾，就連替補射手蒙克也因右腳踝扭傷缺陣，光是依賴洛席爾、葛拉漢兩名後場大將苦撐，恐怕很難在接下來的例行賽打出不錯成績，黃蜂只能期望海沃德盡快歸隊，否則季後賽希望可能越來越渺茫。

(中時 )