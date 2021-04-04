海巡署1日在立法院專案報告時，聲稱掌握「中共無人機在東沙島上空繞島飛行」，中華戰略學會研究員張競對此撰文分析，獲得許多迴響，並進一步深入思考中共無人機東沙上空繞島飛行事件；而海巡署特別用「掌握」2字說明獲知中共無人機動態，也讓人產生無限想像空間，海巡署將此事掀出時，不知道是否考慮過保護情資來源。

針對海巡署1日在立法院專案報告中，聲稱掌握「中共無人機在東沙島上空繞島飛行」，張競撰寫分析文稿。他認為，依據能夠辨識該機身份歸屬判斷，想必該機在空中飛航動態與東沙島上預警偵搜陣地位置，應當距離甚近，且該機飛航高度甚低，東沙守備巡防單位除可描繪記錄其航跡外，亦應獲得該機確切影像，可供辨識出該無人機機型機種，否則海巡署不太可能作出如此動態研判，所以領空可能已遭致入侵，若真是如此，就實在是茲事體大。

張競指出，該文稿刊出後獲得許多迴響，其中更有許多專業先進點出此事重點，因此繼續與大家分享，並祈請不吝賜教。他表示，首先是某位專業飛行人員提出，當運用無人機進行偵搜任務時，必然是因其他偵搜手段無法滿足情報搜集需求；而該無人機是要補足衛星偵照作業不足之處，抑或是電偵截收作業盲區或是死角？無人機作為情報偵搜儎臺，其作業能量會比衛星偵照以及其他固定電子與通信截收陣地，甚至是其他空中電子通信截收儎臺更強嗎？

中華戰略學會研究員張競指出，日本防衛省統合幕僚監部根本「毫無基本反情報素養」。(中時資料照)

張競說，不過亦有先進點破，當前述情報偵搜手段被對手掌握後，被偵搜對象必然會透過採取隱蔽偽裝與發射管制等反偵測作為，來反制敵方所採用偵搜手段，降低其作業效能。此時派出無人機進行偵搜任務，在情報搜集作業上應歸類於「躡察」任務；躡察行動係要在避免被偵搜目標發現，在其意想不到時刻與狀況下，運用其所採隱密偽裝與發射管制作業空檔，神不知鬼不覺地取得所希望獲得情報資料。

「其次就是要提醒」，張競指出，運用無人機至目標上空盤旋飛行進行偵察，在解放軍軍事準則上，係歸屬「抵境偵察」手段，其理念又與前述「躡察」思維不盡相同；但不論如何，所有空中偵察任務，不論其係運用有人機抑或是無人機，都是要權衡偵搜目標對於偵搜儎臺之偵搜掌握能力與防空反制火力，期能避免打草驚蛇讓敵方採取反偵測作為，妨礙偵搜作業，甚至是遭致敵方採取積極反制行動而被防空火力擊落。

張競表示，再者就要談到刻意將此事曝光，究竟利弊得失何在？當然派出無人機偵搜作業單位就會立即理解到其行動曝光，但其亦可從無人機航跡與高度，對比距離東沙島上偵搜陣地距離與方位，反向推算出東沙島預警系統偵搜能力與有效範圍。所以在情報反制作業中，有時就算偵知敵方對我情報搜集活動之動態，亦刻意秘而不宣，以便維護本身情搜預警作業能量之虛實，並且將來利用敵方此種情搜活動，來刻意「餵送」謀略欺敵之軍事活動樣態。

不過，張競說，情報作戰相互鬥智鬥法，本來就是虛虛實實，將所知之事秘而不宣有其用意，刻意高調將其曝光亦有其理由，只能說在情報攻防上，除技術因素外，如何駕馭人性導引對手思維取向，恐怕才是真正核心要點。不過在此還是要說，我們可以因為算計失誤作錯事，但卻不能糊里糊塗作些沒有道理的蠢事。

最後張競強調，海巡署專案報告特別使用「掌握」兩字來說明其獲知中共無人機動態，這就更讓人產生無限想像空間，假若不是靠東沙島上本身之偵搜作業能量，那麼究竟是透過情報交換而得，還是海巡署派出James Bond在對岸打探而得知此事，那就更讓人覺得，海巡署將此事掀出時，不知道是否考慮過保護情資來源？

張競說，當然亦獲得某些專業人士與他討論無人機指揮管制、通信中繼與前進指管儎臺等面向，更討論過「偵打一體」能量與戰場經營問題，但由於沒有斬釘截鐵具體結論，也就不浪費篇幅贅述，並特別感謝許多來自兩岸與海外僑居人士熱心啟發，也從中學習到很多知識，更調整相當多觀念與看法。

深入思考中共無人機東沙上空繞島飛行事件 昨天針對海巡署4月1日在立法院專案報告中，聲稱掌握「中共無人機在東沙島上空繞島飛行」撰寫分析文稿。我個人認為，依據能夠辨識該機身份歸屬判斷，想必該機在空中飛航動態與東沙島上預警偵搜陣地位置，應當距離甚... 由張競發佈於 2021年4月3日 星期六

(中時新聞網)