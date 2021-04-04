台鐵太魯閣號在花蓮撞上自家包商工程車，導致48人罹難，全國哀悼。事發首日即進駐當地的交通部長林佳龍，傳出已口頭向蔡英文總統請辭。林佳龍今在清水隧道現場表示，個人去留不重要，會在搶救、復駛工作完成後，負起該負的責任，責無旁貸。

林佳龍自2019年1月上任交通部長以來，就屬台鐵這場事故傷亡人數最多，也最讓他震撼。據報導，林佳龍事發當日趕到隧道現場，跟隨救難人員進到車廂內，怵目驚心的場景令他心情久久無法平復。

台鐵兩名司機員殉職，更讓林佳龍自責不已，對家屬們感到愧疚，「我是交通部大家長，同仁卻發生這樣的事」。林佳龍第一時間強調，「請各界再給我一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避」，心裡或許已有底。

今傳出林佳龍口頭向總統請辭，相關訊息未獲府、院證實；部長辦公室表示，目前以善後工作優先，事情處理告一段落後會對外說明，其他一概不予評論。

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(中時新聞網)