花蓮地檢署主任檢察官曾開源現場指揮蒐證。（王志偉攝）

台鐵太魯閣號撞工程車出軌釀重大死傷，花蓮地檢署檢察長俞秀端4日表示，目前罹難人數是48人，已確認身分的有40人，她進一步說明，3日公布罹難者為51人，如今改為48人，因為是根據死者身上證件，或家屬找不到人採集DNA比對，也有不同殘骸是屬於同一人，罹難人數約在48人上下，確切死者人數要視DNA最後比對結果。

花蓮地檢署檢察長俞秀端指出，2日在現場重覆確認很多次，因為有可能會再找到殘肢，也不會放棄任何一個小小證物，展開地毯式搜索，在第3節車廂發現1個手指頭，第4節車廂下方疑似還有下半肢遺體，不過，由於第4節車廂移動仍有問題，台鐵還在努力當中。

俞秀端說，3日下午搜救人員在第6節車廂下面新發現1具遺體，因為遭到車廂重壓，目前正設法把遺體搬出，但已先完成DNA採檢，太魯閣號出軌意外死亡人數，也從原本的50人上修至51人。

俞秀端說，DNA採檢後送到台北檢驗，最大困難就是數量很多，包括死者家屬、罹難者遺體約有上百件，遺體還有破碎部分也要分別採驗，現在就是全力加快腳步。

另針對民眾質疑送至殯儀館的屍塊全都混在一起，俞秀端強調絕無此事，在放進同一屍袋前，已分別放入證物袋中。

(中時新聞網)