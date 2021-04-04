【愛傳媒陳玲玲專欄】法國導演弗朗索瓦・歐容《85年的夏天》，電影畫面優美，盡顯導演馮斯瓦歐容（Francois Ozon）的強烈風格，把少男的同志戀情拍得既浪漫又殘酷！呈現愛情的轉瞬即逝。

改編自青少年文學經典〈在我墳上起舞〉，故事發生在1985年的法國諾曼第海岸夏季，兩名少年因翻船意外結識，他們的友誼萌生了愛情，當一名女孩的介入，讓看似浪漫激情的夏日戀曲發生了變化！尤其是男主角為戀人在墳上跳舞的那一墓配上洛史都華sailing的歌，令人印象深刻！

採用超16毫米膠捲影像，拍出了1985年舊時代法國的的復古質感，細膩呈現1980年代單純浪漫又洋溢青春。

兩位法國新生代演班傑明瓦贊與菲利克斯瓦洛頓的演出更是亮眼。法國天團Air成員JB Dunckel的原創電影配樂，英搖樂團The Cure與傳奇歌手洛史都華等流行金曲輪番上陣、扣人心弦，完美勾勒出電影中青春年少的肆無忌憚與孤寂徬徨！

《85年的夏天》讓人想起《以你的名字呼喚我》、《天才雷普利》、《春光乍洩》。被譽為「法國影史上最俊美的導演」，有人甚至以「楚浮第二」來形容這位早慧而傑出的法國名導。

歐容的作品，產量豐富多元，通常採用聳動辛辣的題材，重視劇情設計和攝影，喜歡探索性慾、犯罪、偷窺、多元化戀愛（同異性，老少等）女性情感這些類型，表現形式充滿飽和色彩與幽默，與阿莫多瓦相似的另一方面在於他也鍾愛女性題材！

第一部歐容的電影我看的是《八美圖》，除了一次湊滿八位女神級大咖，包含橫掃全球影后獎的女星伊莎貝雨蓓、性感女神艾曼紐琵雅、以及凱薩琳丹妮芙等女星。更看到了一個封閉室內的無限可能！

歐容親自改編劇本，「要把愛情拍得如兇殺，兇殺拍得如愛情。」非常有特色的懸疑片，它把封閉空間殺人案的老題材，真正玩出了新花樣，非常驚艷！

《八美圖》的「室內」充分展現了多重性，它既是謀殺的案發現場，又是通俗肥皂劇的家庭造景，而且隨時隨地，門廊、窗邊都能搖身一變成為歌舞秀場。

早期從《失魂家族》、《乾柴烈火》、《八美圖》到《愛情賞味期》和《小情人大風波》，封閉的室內空間一直是歐容電影裡戲劇發生的所在。

他的《登堂入室》劇本很厲害，讓人在虛虛實實的穿插當中，發揮「偷窺」這種人性主題到淋漓盡致的一部電影！

他是90年代崛起的法國最具活力的新銳影人，敍事技巧出色，偏愛使用少許人物作最大容量劇情演出，他以前的電影很喜歡在電影中引用馮絲華哈蒂經典香頌，法國味十足！

「我拍電影，沒有顧慮什麼道德不道德，一切都在標準之外。」這就是弗朗索瓦・歐容！

喜歡看法國電影，法國電影中對個人自由的尊崇，也讓法國影片中可以包容更多爭議性較大的議題。

作者為資深廣告人

照片來源：電影海報截圖。

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(中時新聞網)