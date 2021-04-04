【愛傳媒陳朝平專欄】4月2日，清明連續假期第一天，台鐵太魯閣號出軌，釀50死慘劇。

交通部長林佳龍發出聲明指出，「我有責任，也該負責」；但他也強調，此時搶救優先，也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。

台灣鐵公路交通連續傳出重大事故，交通部長該不該負起政治責任、即刻請辭？

台鐵事故頻傳，事出何因？主管單位管理失職？體制弊端沉疴已深？執政者長期忽視政府的系統性失誤？台灣天災人禍頻傳，該負起政治責任的，又豈是林佳龍？

觀微知著，從長賜號擱淺蘇伊士運河的「舊聞」，可知沉疴已入骨髓，林佳龍辭職、調職，負不負政治責任，都無濟於事。

3月21日，日本正榮株式會社擁有、巴拿馬註冊、英國保險公司承保、台灣長榮海運租用、印度籍船長駕駛的全球最大貨櫃船——長賜號，從中國上海港載貨前往荷蘭鹿特丹港，行經埃及蘇伊士運河時，疑似遭到強風和沙塵暴襲擊，偏離航道，觸底擱淺，堵塞了全球超過400隻的船隻，癱瘓了歐亞海運。

3月29日，在蘇伊士運河管理局（SCA）、荷蘭專業疏濬團隊Boskalis，以及超級月亮「蟲月」的潮汐效應助陣下，長賜號終於脫困被拖往大苦湖待檢。

長賜號擱淺蘇伊士運河事件中，除了船隻是長榮海運租用外，與台灣以及交通部沒有絲毫關係。

為什麼交通部長林佳龍第一時間要責成交通部航港局了解處理情形，給予必要協助？長賜號脫困後，為什麼林佳龍說，必要時會提供協助？

長賜號船東不是台灣公司，船長不是台灣公民，載的貨是在大陸啟運的，保險是英國公司承保的，長賜輪困在千里、萬里之外的蘇伊士運河，我們與埃及既無邦交，沒有直接溝通的管道，在運河管理局也無任何投資，更沒有大型的拖船或相關機具能夠參與脫困計畫。

試問，交通部航港局要如何理解處理情形？又如何提供協助？航港局要理解長賜號的情況，還不是打電話給長榮海運？至於提供協助，更是空口說白話，政治調戲罷了！

林佳龍責成航港局了解長賜號擱淺問題，說穿了，不過是不懂裝懂，裝模作樣表示他全程掌握狀況，順帶向大企業長榮海運交個心！

該負責的，不負責任，不該負責的，卻惺惺作態地背起責任！

這一切一切，都是政治語言的遊戲，根本無助於長賜號脫困，也無助於防止日後再爆發同樣的問題。

對於歐亞海運癱瘓對台灣未來能源政策、國防戰略的影響，更沒有絲毫的提點和警惕作用。

自詡「台灣民調始祖」的林佳龍當然不是交通問題的專家，而身陷民進黨派系鬥爭的林佳龍，怎麼會有心整治交通單位的陳年弊端呢？敗軍之將卻喜獲今上拔擢的林佳龍，又怎能理解政治責任的意義呢？

交通事故頻傳的深層原因，和民進黨治國無方的深層原因，同出一轍。那就是政治酬庸，外行領導內行，不懂裝懂，裝模作樣，糊弄人民！

所以，看不懂財務報表的，可以出任農產公司的董事長，農委會主委可以代行環保署業務，牙醫可以管理全國防疫及疫苗政策，文青可出掌海基會，不懂國防戰略的可以網管國防大計、負責向美軍購，貪汙腐敗的可以主管監察彈劾，繡龍刺鳳的流氓可以代訓特種部隊，貪腐舞弊的司法人員可以斷人清白，不懂水土水水利的可以管理治水計畫，不通產業經濟鐵道工程的可以規畫輕軌直軌和高鐵，只要站對了隊伍，跟對了老闆，有甚麼不能當的官？

政治酬庸，外行領導內行，一日不廢，台灣的天災人禍，永遠不息！

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)