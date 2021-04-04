【愛傳媒葉元之專欄】台鐵內部的對話紀錄流出，有幕僚建議要將肇事責任導向監造，以降低外界對台鐵的負評。發生這麼嚴重的意外，台鐵現在還有心思去想怎麼卸責，看了實在令人傻眼。不用想也知道，這位幕僚的工作一定是負責網路輿情及形象公關。

目前負責台鐵網路行銷的廠商，就是農委會1450網軍的始祖「春露公司」。春露去年被媒體揭露，豪吞台鐵1549萬元的網路標案，台鐵副局長還公開表示，春露讓台鐵的輿論轉向正面。

只是，政府的網軍越強，其實對百姓越不利。就像台鐵意外頻傳，應該是思考徹底改善內部組織鬆散的問題，但遇事就想著依賴網軍幫忙卸責，又怎麼會痛定思痛改變？在網軍的幫助下，即便台鐵贏得百分百的正評，交通安全會做的更好嗎？

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)