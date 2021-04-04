【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】 台灣有不少人懷念日治時期，最近流行重新發現各地的日治古蹟，甚至重新還原當年建築物爭取觀光客。不過在知名的風景地新店碧潭，卻有一座充滿歷史卻被忽略的日治時期紀念碑，這就是「太子殿下行啟紀念碑」。

這位來過台灣的太子，就是裕仁皇太子，他雖為太子，但是因為大正天皇的心智健康狀況一直都不好，日本人早就已經等著裕仁皇太子的繼位，他也在來訪台灣的三年後登基。

根據研究，日本裕仁皇太子在大正十二年、西元1923年的4月12日，搭乘金剛號軍艦從日本出發，4月16日抵達基隆，展開為期十二天的台灣之旅，先從基隆搭火車到台北，17、18日在台北參拜台灣神社及巡視各機關；19日抵達新竹，下午前往轉至台中；20日到台南；21日下午轉往高雄；22日前往屏東，下午回高雄；23日搭船到澎湖；24日又從基隆回台北，停留到27日，搭乘軍艦金剛號回日本。

十二天要遊遍台灣，行程很趕。事實上，早在邀請皇太子來台灣之前的一、兩年，總督府就開始詳細規劃建議視察的地方，所以在各地設置「行館」，以便住宿。不過因為各地都很期待皇太子到來，總督府規劃的實際行程太密集，很多地方只是匆匆走過，更多規劃的行程都被略過。

即使碧潭是當年台灣的主要美景之一，但是從現有資料來看，沒有裕仁皇太子到過新店或碧潭的記載。儘管如此，大正十二年、西元1923年，新店仍然立了這座太子行啟紀念碑。

目前全台灣各地的太子行啟紀念文物，大概可以分成三類：第一類是當年裕仁皇太子確實曾經到訪，第二類是原本有規劃列入裕仁皇太子的行程，但是後來沒有實際來訪，第三類則是本來就沒有在規劃行程之內，但是地方人士在當時整體台灣喜慶的氛圍之下，所以跟著捐款立碑。

裕仁皇太子來台灣時曾經到北投參觀，所以當地人在面天山下立碑，這塊「皇太子殿下行啟紀念碑」在大正14年、西元1925年6月開工、8月完工，11月15日舉行揭幕式，台北州的知事吉岡荒造親臨主持。

至於位於新店的「太子殿下行啟紀念碑」，從碑文來看是立於大正十二年、西元1923年，比面天山碑還早，不過多年來一直被忽略，甚至許多新店在地人也不知道在灣潭的金龍路轉角處、山坡擋土牆空隙之處有這塊將近百年的紀念碑。

新店的「太子殿下行啟紀念碑」多年來始終沒有受到應有的保護，碑文有許多已經難以辨識，目前石碑的名稱、年份、底下的捐款人姓名與金額還依稀可見，但完整內容還有待考察。比起面天山石碑的遭到破壞，新店石碑總算至今還能保持原貌，後續如何落實文物與古蹟的保護，值得各界用心。

(中時新聞網)