台鐵太魯閣號列車發生史上最嚴重的出軌事故，造成至少48死、188傷的空前慘劇，不僅震驚社會，更令人哀痛又悲憤。

有媒體人於其臉書頁《文翔政論》痛批，現在政府最大問題就是「大內宣」，政府機關在應對公眾議題時，比起思考解方，都在想怎麼做大內宣。

他也揭發綠營大內宣三部曲。第一步：先看誰說的，如果是國民黨，最簡單，直接開打，真話也能打成假話；第二步，發現不是，就開始起底黑歷史，如對付藻礁公投潘忠政，照樣給你抹黑，把你黑成不具社會公信力；第三步，發現都不行，就硬ㄠ事實，把黑的講成白的，上下一起配合串連，想一個新故事，這次鳳梨出口就是這麼回事。

文章表示，反正現在大內宣太好做了，發生事情，就說都是國民黨遺毒禍害，要不就罵柯糞信徒，再不行就說反正就是在扯政府後腿，想陷台灣於不義，全台灣只有民進黨在替台灣人著想，批評者都想危害台灣，這邏輯現在真好用。

他質疑，現在在網路上質疑政府、質疑林佳龍，就會被1450出征說不懂苦心。但是，林佳龍為何不能被檢討？台鐵局長懸缺3個月是怎麼回事？儘管工程車問題在工程單位，但台鐵應仍有監管責任吧？這些都不能被檢討？

《文翔政論》文章沉痛表示，真正的民主國家，人民不斷對政府提出質疑，政府提供透明資訊供外界監督，人民監督、政府改善，這才是民主國家不是嗎？人民為何不能對政府提出質疑？

(中時新聞網)