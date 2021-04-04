看來距離籃網「六星連線」全員到齊的日子越來越近了！始終不願談論杜蘭特確定復出時間表的籃網總教練納許，終在4日鬆口了，「下周二主場對上尼克，杜蘭特有機會出場，即使那場比賽不打，他也有很大機率會在下周宣布傷癒復出！」

自從2月14日打完跟前東家勇士的比賽，杜蘭特就因大腿肌肉拉傷缺席至今，本季他只出賽19場，平均上場時間35.7分鐘，場均29.0分、7.3籃板及5.3助攻，但在他因傷缺陣期間，籃網仍拿34勝15敗，位居東區龍頭的耀眼成績。

根據賽程安排，籃網將於5日作客迎戰公牛，隔天6日隨即回到主場遭遇尼克，目前杜蘭特與同樣大腿拉傷的「大鬍子」哈登都不會出席5日與公牛之戰，卻有可能在6日同時宣告傷癒歸隊，只是兩人恐怕即將面臨上場時間受限的窘境。

無論如何籃網還是迫切希望杜蘭特與哈登趕緊歸隊，畢竟籃網必須趕緊測試一下「六星連線」杜蘭特、哈登、厄文、艾卓吉、布雷克葛瑞芬與狄安卓喬丹同時上場的威力，更重要的還是磨合度問題，畢竟目前距離季後賽開打時間已經很近了。

(中時 )