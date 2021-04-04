警方循線逮捕童姓男嫌到案。（柯宗緯翻攝）

高市小港區2日深夜，一輛白色賓士車拒絕警方臨檢攔查，還衝撞3輛汽機車，事後車上一對男女狼狽徒步逃逸。警方掌握這對男女身分，3日晚間循線逮捕到童姓男子到案，總計查獲81.09公克海洛因、安非他命及毒咖啡包，依法送辦後，也將持續追緝另名林姓女子到案。

警方以車追人追查，查出肇逃駕駛為22歲童姓男子與38歲林姓女子身分。昨晚6時許，在鳳山區青年路2段查獲肇逃童姓主嫌，並在涉案車輛及其身上起獲海洛因毒品5小包共3.45公克、安非他命毒品3小包共5.4公克、毒品咖啡包9.5包共81.09公克、玻璃吸食器等違禁物品。

警方在童嫌身上及其租來的汽車搜出毒品。（柯宗緯翻攝）

童男指稱，白色賓士是向友人承租，當天因車內及身上持有毒品，才假裝受檢，接著催油門加速逃逸，他也坦言毒品是自己食用，但不願供出貨源。警方將擴大追查毒品來源及持續布線追捕林姓女嫌。

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(中時 )