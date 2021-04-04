3日晚上8時許，屏東市1名8歲男童疑似在地面的採光罩上玩耍，踩破採光罩掉到地下一樓，消防隊員到場後，以搬運雙節梯、攜帶繩索、頸圈和長背板等將男童救出，所幸男童意識清楚，無生命危險，臉部、肢體多處擦傷。

屏東縣消防局3日晚上8時3分接獲民眾報案，屏東市地政事務所前有人掉到地下室，立即指派人員前往救援。到場後發現建築物地下一樓上方的採光罩破損，現場民眾表示，有一名8歲男童玩耍時不慎踏破採光罩，失足墜落地下室。

屏東市1名8歲男童疑似在地面的採光罩上玩耍，踩破採光罩掉到地下一樓，消防隊員將男童救出，所幸意識清楚，無生命危險。（屏東縣消防局提供／潘建志屏東傳真）

屏東市1名8歲男童疑似在地面的採光罩上玩耍，踩破採光罩掉到地下一樓，消防隊員將男童救出，所幸意識清楚，無生命危險。（屏東縣消防局提供／潘建志屏東傳真）

當時並非上班時間，地政所內無人，無法經大門口進入，救難人員評估後決定由破損處進入，以搬運雙節梯、攜帶繩索、頸圈和長背板由上方進入，對男孩進行傷勢和生命徵象評估，幫男童穿戴頸圈、長背板並以繩索固定，再以繩索將男童拉上去，順利將男童運送至地面。

所幸男童意識清楚，無生命危險，僅臉部、肢體多處擦傷，送至屏東基督教醫院救治。地政處後續也派人到醫院了解男童狀況，向家屬致意並到屏東地政事務所現場查看採光照補救措施。

(中時 )