台中市府社會局推動「兒少發展帳戶」，為弱勢兒少累積資金，符合條件的兒童及少年於年滿18歲前，每人每年最高可存1萬5000元，政府再提撥同額款項。適逢兒童節，福智僧團為弱勢兒少祈福，提供吉祥及祈願禮盒，未開戶的弱勢家庭自5月起至公所申請兒少發展帳戶，即可獲得一份開戶禮。

「今年最暖心的兒童節禮物！」社會局表示，感謝福智僧團長期協助市府推動社會福利政策，每逢中元普渡都會捐贈台中食物銀行愛心物資，今年兒童節，福智僧團月稱光明寺祈願法會，特別捐贈社會局1000份吉祥禮盒及2000份祈願禮盒，總價值130萬元。

吉祥禮盒內有餅乾、飲料、果凍，祈願禮盒內容有米、麵條、罐頭、醬油等日常生活物資，將分送兒少發展帳戶開戶者、愛心食物銀行受扶助兒童、家庭暴力及性侵害防治中心、原民會文化健康站及民間食物銀行團體。

社會局表示，兒少發展帳戶是針對2016年1月1日以後出生的列冊低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年，年滿18歲前，每人每年最高可存1萬5000元，政府再提撥同額款項，期盼透過儲蓄帳戶模式，為兒少累積基金，增加未來接受高等教育及生涯發展的機會，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。

社會局指出，至3月底，台中市有4694名兒少符合兒少發展帳戶資格，其中2657人申請開戶，比率達57％。尚未開戶的民眾5月起至公所申請兒少發展帳戶，即可獲得福智僧團捐贈的禮盒作為開戶禮。

社會局鼓勵弱勢家戶儲蓄，自去年起，提供兒少發展帳戶家戶日常生活物資，此次禮盒受贈對象包括符合資格卻未開立兒少發展帳戶者，以及開戶後超過3個月未穩定繳存的家戶，減輕弱勢家戶經濟負擔，持續穩定儲蓄。

(中時 )