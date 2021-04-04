為推動校園反毒，教育部應用「大專校院防制學生藥物濫用服務學習模式方案」，鼓勵大專生投入反毒教育宣導，發揮「大手牽小手」及「學生服務學生」的拒毒預防效果。今年有50所大專執行本方案，大學生發揮力量影響改變社會。

「服務學習」結合服務與學習，是一種經驗教育的模式，係透過社會服務活動與結構化設計的反思過程，完成服務的需求，並促進服務者的學習與發展。

為讓反毒教育向下紮根，教育部培訓大專學生設計活潑、親和的反毒教案，安排觀摩演練及試教，調整宣導方式，投入鄰近高中職、國中小進行反毒教育宣導，學生從中學習到觀察與解決問題能力，也藉服務學習精神，從關懷、感動、行動與分享的價值中，啟發在課堂中學不到的知識與經驗。

防制毒品是一項社會改造工程，教育部同時呼籲家長宜多關懷、支持與陪伴孩子，大家一起共同攜手保護學子身心健康、快樂學習，關心孩子在校內外學習、交友及生活狀況，讓孩子維持規律生活作息，從事正當休閒活動。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )