台中市神岡區豐洲園區二期為台中市政府依據《產業創新條例》報編開發的產業園區，開發面積約55.86公頃，屬公有土地，去年1月21日公告核定設置。經發局指出，市有地原承租戶因配合設置台中花博臨時停車場，已先行終止租約，市府除依規辦理地上物補償外，也將比照豐洲園區一期發放土地整修費特別救濟金，符合特定條件，每公頃最高領取200萬元。

經發局表示，為避免影響該契約承租戶權益，市府已依《台中市辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例》、《台中市辦理徵收土地農林作物、水產養殖物、畜禽類補償遷移費查估基準》、《土地及土地改良物徵收營業損失補償基準》等相關規定，於2017年先行辦理市有地上物查估作業。

經發局說，清明連假後將寄送市有地範圍的地上物補償及救濟金明細表，經所有權人及承租戶確認無誤後，將陸續發放補償費及救濟金。

市府表示，若對明細表內容有疑義，可於一定期間內向經發局提出，將有專人服務；如認為查估結果有異議，也可提出複估申請，經發局將依規辦理複估作業。

(中時 )