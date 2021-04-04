台鐵太魯閣號悲劇，車廂內猶如人間地獄般的慘況，讓不少第一時間衝到現場搶救的救難隊員身心壓力瀕臨臨界點。有網友分享，某消防分隊進到隧道內搶救時，「幾名隊員當場吐了出來」，他不禁想起曾參與2018年台鐵普悠瑪號救援，卻在隔年輕生的薛姓消防員。3萬網友同感，呼籲政府重視這些救難人員的身心狀況。

普悠瑪號3年前在新馬站失速翻覆，造成18人死亡，宜蘭縣薛姓消防員到場救援，建立檢傷分級、提高救援效率，但事後疑似不堪創傷後壓力症候群（PTSD），隔年7月輕生，令人不勝唏噓。

一名網友在在臉書社團「爆廢公社」PO文，指參與這次太魯閣號搶救的某消防分隊，部分隊員見到隧道、車廂內的悽慘景象，忍不住吐了出來，原PO呼籲政府重視這些救難人員的身心狀況，「那畫面可能這一輩子都揮之不去」。

台南一名消防員也呼籲，希望大家多多關心有出勤的搜救人員，「別讓普悠瑪的輕生事件重演，我歷經過維冠大樓（2016年因地震倒塌，115人罹難），看著一具一具遺體送出來，我懂那種感受有多麼沉重...」

還有一名警消匿名PO文，稱一堆人都不敢透露自己的心理狀況，因為一旦講出來或尋求輔導，就會被長官列管、貼標籤，甚至調單位。

(中時新聞網)