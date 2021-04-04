李玖哲、相馬茜爆分居？曝追賽車女王甘苦談

金曲歌王李玖哲在2014年和日籍老婆相馬茜結婚，李玖哲自從去年7月底來台工作後，就與相馬茜分隔台日兩地，小倆口至今已分開8個多月了，不過李玖哲在這段期間則會不時曬合照訴思妻之苦，而李玖哲近日就曬出與相馬茜同框照，並許下夫妻約定，網友一看全都被閃翻了。

李玖哲日前在IG曬出與相馬茜合照，只見相馬茜放下一頭長捲髮、頭戴橘粉色棒球帽，對著鏡頭露出甜笑，穿橘色帽T的相馬茜揹著後背包入鏡，而李玖哲則是俏皮露出四分之一張臉，夫妻合照相當俏皮。

同時，李玖哲也許下夫妻約定：「明年一起看」，並貼出三個花朵貼圖，短短幾個字早就閃翻全網，男星胡宇威、吳建豪都貼出愛心貼圖回應，愛紗留言寫下：「想她」，蔡尚樺則貼眼冒愛心的表情符號說：「True love」（真愛），網友則直呼：「好甜」、「超喜歡你們這一對」、「好久不見賽車女郎」。

李玖哲因疫情和相馬茜分隔兩地，而他去年離開日本時，不慎簽下不再入境同意書，讓李玖哲不禁哀號：「我現在回不去日本了，老婆等我一下。」不過夫妻仍會早晚視訊維繫感情，而且李玖哲一定會跟老婆說「我愛你」，愛得大方的李玖哲也不時在網上曬夫妻合照放閃，日前適逢西洋情人節時，他更是豪曬環抱相馬茜自拍照，並甜蜜說：「我永永遠遠的Valentine~ I Miss U」，閃瞎全網。

(中時新聞網)