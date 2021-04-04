今年66歲的「娃娃音始祖」林美照近年來身體微恙，歷經急性肺炎、聲帶受損和白內障手術，又發現腸道長出近20顆腫瘤，某一顆還是原位癌，緊急切除後雖無大礙，但她希望人生不留遺憾，近日找老友舉辦生前告別式。

林美照去年上節目《命運好好玩》吐露最近的身體狀況，表示每兩年都會做保險送的免費全身健康檢查，某次心血來潮自費安排胃鏡、大腸鏡檢查，竟然發現腸子裡塞滿20顆大大小小的腫瘤，其中一顆還是原位癌，馬上安排手術開刀切除，恢復情況良好，之後每年追蹤一次即可。

患病後，林美照檢視日常生活模式，發現因為不愛運動，血糖血脂都過高，在身為營養師的乾女兒監督下，調整生活作息和飲食內容來維持健康，但她歷經如此重大的傷病，加上星友羅霈穎忽然驟逝，早已看淡生死，吐露：「不求好生只求好死」。希望能在身體尚硬朗時，舉辦一場生前告別式邀請朋友參加，希望賓客都不要哀戚，而是開心溫馨來敘舊聊聊天，不想留下任何遺憾。

根據《三立新聞網》報導，林美照近期果真實現願望，在綜藝節目《超級夜總會》模擬生前告別式，與向娃、康弘回憶年輕時的秀場往事，三人都非常贊同舉辦生前告別式，康弘更表示能把今生的恩怨來個大和解，把該說清楚的話、該理的債或遲來的致歉一次搞定。

(中時新聞網)