約旦官方昨（3）日傳出阻止一場推翻約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）的政變行動，逮捕至少20人，包含一名王室成員，另外，前王儲漢札（Prince Hamzah bin Hussein）遭到軟禁。

約旦3日傳出阻止一場推翻國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）的政變行動，逮捕至少20人，包含一名王室成員，前王儲漢札（Prince Hamzah bin Hussein）拍攝影片指稱遭到軟禁。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，約旦官方培特拉通訊社（Petra）報導，約旦官方3日基於「安全理由」逮捕王室成員謝里夫（Sharif Hassan bin Zaid）及前財長阿瓦達拉（Bassem Awadallah），培特拉通訊社並未說明更多細節，僅表示調查正在進行中。

不過據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，約旦大動作逮捕高層實際上是為了阻止官方認定要推翻現任國王阿布杜拉二世的政變行動，被捕人士至少20人，阿布杜拉二世的同父異母弟、前王儲漢札也被軟禁在家。

報導指出，約旦官方是在發現一場王宮描述為包含至少一名王室成員、部族首領、安全機構成員牽涉在內的陰謀後進行逮捕。

另據英國廣播公司（BBC）報導，漢札透過BBC公開一段自拍影片自稱遭到軟禁，他說約旦武裝部隊參謀總長3日拜訪他，通知他不能外出，也不能和他人交談，因為他曾批評政府或國王。

漢札也否認參與任何陰謀，痛批約旦政府已經貪腐、無能15至20年，情況甚至愈來愈糟，已經到了不能公開表達意見、否則就會被霸凌、逮捕、騷擾、威脅的地步。

以色列《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）引述消息人士報導，約旦安全部隊3日下午突襲漢札的王宮，撤掉漢札的護衛。

漢札是已故約旦國王侯賽因一世（King Hussein）與美國籍第四任妻子努爾王后（Queen Noor）的長子，他在2004年被阿布杜拉二世撤除王儲頭銜。

約旦3日傳出政變未遂以來，包括阿拉伯聯合大公國、埃及等7個中東國家都表達對國王阿布杜拉二世的支持，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨日也發布聲明表示，阿布杜拉二世是美國的「重要盟友」，獲得美國的「全力支持」。

(中時新聞網)