在俄羅斯派4,000部隊集結東部爭議邊境後，獨立軍事分析家警告，這可能引發一場歐洲，甚至世界大戰。
據《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，社群媒體上出現的影片顯示，俄羅斯疑似派出大軍，增兵由叛軍佔領的烏克蘭東部和已吞併的克里米亞。隨著緊張遽增，69歲的知名俄羅斯分析家費根豪爾（Pavel Felgenhauer）說，目前需要「心理分析師」來判斷俄羅斯對烏克蘭的意圖，但警告1個月內可能會看到戰爭爆發。
(中時新聞網)
在俄羅斯派4,000部隊集結東部爭議邊境後，獨立軍事分析家警告，這可能引發一場歐洲，甚至世界大戰。
據《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，社群媒體上出現的影片顯示，俄羅斯疑似派出大軍，增兵由叛軍佔領的烏克蘭東部和已吞併的克里米亞。隨著緊張遽增，69歲的知名俄羅斯分析家費根豪爾（Pavel Felgenhauer）說，目前需要「心理分析師」來判斷俄羅斯對烏克蘭的意圖，但警告1個月內可能會看到戰爭爆發。
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