在俄羅斯派4,000部隊集結東部爭議邊境後，獨立軍事分析家警告，這可能引發一場歐洲，甚至世界大戰。

據《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，社群媒體上出現的影片顯示，俄羅斯疑似派出大軍，增兵由叛軍佔領的烏克蘭東部和已吞併的克里米亞。隨著緊張遽增，69歲的知名俄羅斯分析家費根豪爾（Pavel Felgenhauer）說，目前需要「心理分析師」來判斷俄羅斯對烏克蘭的意圖，但警告1個月內可能會看到戰爭爆發。

Moving of S-400 missile systems was reportedly filmed in #Voronezh region, south #Russia.



Those who do not know geography, Voronezh region borders on Luhansk region of #Ukraine.



Soundtrack to the video is peculiar: "Let's not have a war".pic.twitter.com/7NEp9VPakt — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) April 3, 2021

Far too many people are referring to Moscow’s most recent massive military buildup in occupied Crimea & the Ukrainian border as a possible “new war”.



No.



It may be the start of a new Russian offensive in its 7+ yr war of aggression against peaceful UA.



pic.twitter.com/dRqWMeMDrW — ArianaGic/АріянаҐіць (@GicAriana) April 1, 2021

(中時新聞網)