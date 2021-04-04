太魯閣號失事前10分鐘最後身影曝光 網慟：好想叫他們停下來，別再開了...

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）2日在花蓮縣大清水隧道出軌，造成多人傷亡，國民黨籍台中市長盧秀燕3日宣布，將捐出一個月的薪水協助善後，而她也是首位捐款的縣市首長，隨後民進黨籍新竹市長林智堅、高雄市長陳其邁也都跟進。據了解，市長月薪約17萬2740元。

盧秀燕3日在臉書表示，台鐵的重大事故，令所有國人哀戚，除了祈願搜救順利、傷者平安外，她得知出意外的列車司機來自台中後，也前往探視司機家屬，慰問擁抱。盧秀燕也分別致電花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴，只要需要協助，台中市全力以赴。

對於台鐵這起重大事故，盧秀燕指出，她將捐出1個月薪資作為善後協助，待中央專戶成立後就捐助；在台灣生活的人，都是一家人。面對傷痛，我們一起陪伴家屬，勇敢走下去，祈願傷者盡早康復，往生者安息。

太魯閣號2日在花蓮發生嚴重事故，死傷慘重。（資料照，王志偉攝）

新竹市長林智堅昨晚也跟進，將捐出自己的一個月薪資所得至衛福部募款窗口，希望在這舉國苦痛的氣氛中，盡到一份心力，用實質的行動彼此溫暖、彼此打氣，也號召市民朋友一起捐款，「一塊不嫌少、一千不嫌多」。

4日凌晨，高雄市長陳其邁也在臉書表示，將捐出一個月薪資盡一份心力，也希望大家一起捐款響應，給這場災變的傷亡者、家屬更多後援，並喊話「此刻，正是團結的時刻」，彼此互相加油打氣，安慰與哀悼，相互扶持，幫助家屬度過難關。

(中時新聞網)