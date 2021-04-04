全球最大的乾膜光阻劑供應商「長興材料」創辦人高英士位於高雄圓山大飯店旁豪宅，2019年8月間遭蒙面盜匪張朝亮和同夥持槍闖入，在短短10分鐘搜刮近20萬現金、600萬提貨禮券及黃金飾品、瑪麗亞雕像等物。警方逮捕主嫌張朝亮等5嫌，並查出張朝亮20年前也曾犯下「新光集團千金吳如月豪宅強盜案」，張朝亮去年底二審被判處8年8個月徒刑。

2019年8月29日，高雄長興材料行創辦人高英士位於圓山大飯店附近300坪豪宅遭蒙面盜匪侵入住宅強盜洗劫，當時2名在屋外整理花圃的園丁發現2名持槍蒙面盜匪出現豪宅，還來不及反應，就被歹徒持槍控制綑綁，歹徒進屋後，連同屋內看護及按摩師雙雙被綁，高妻因長期臥病在床以及1名在午睡的管家未遭綑綁，歹徒在屋內大舉搜刮財物後，騎走園丁機車逃逸。

園丁掙脫後，去電高英士告知家裡遭洗劫，警方組專案小組追查，由於共犯之一的周俊誼（42歲），因案發前已涉及毒品案，早被刑事局鎖定，警方發現周男蹤跡現身高雄圓山飯店附近，加上豪宅強盜案發生後，嫌犯將機車棄置在大樹區一處空地，再搭計程車、坐高鐵潛逃北部，警方採集機車跡證和周男比對竟然吻合，意外發現另名嫌犯竟是20年前曾犯下新光集團千金吳如月豪宅案的主嫌張朝亮（59歲）。

警方先在9月7日晚間於台中一棟大樓逮捕周男，從他身上起出當時作案用的塑膠手槍，2天後在桃園中壢區緝捕張朝亮，搜出一把改造手槍，另逮捕共犯常維同和王台海及施姓女子等共犯。

張朝亮犯下長興老董豪宅強盜案，被警方逮捕送辦。（圖／讀者提供）

張朝亮等人落網後，警方低調不願透露高英士豪宅被洗劫多少財物，外界僅約略知悉，張和同夥盜走黃金、現金等市值約百萬元貴重物品。

但本刊掌握，張朝亮20年前犯下新光集團創辦人吳火獅長女吳如月的豪宅強盜案時，得手現金及金飾130萬元；而高英士因為喜歡收藏藝品和黃金飾品，張朝亮和同夥周男當年僅在短短10幾分鐘內，除了搜刮20萬元台幣、日幣和泰銖現金外，還盜走了2個黃金壽桃、1個黃金碗、1個黃金金牌、1片金箔，以及1個琉璃盤、2個鼻煙壺藝品、瑪利亞石像等，另有6對耳環、5顆水讚、1條珍珠項鍊以及6萬元禮券；其中黃金飾品被周男拿去變賣得手77萬元。

主謀張朝亮一審被橋頭地院判處有期徒刑9年，共犯周俊誼也遭依加重強盜罪判處有期徒刑8年6個月，案經高雄高分院二審法官審理，認為張、周二人犯時原本僅打算侵入住宅行竊，因遭人發現形跡，才強綁豪宅內看護等人洗劫財物，因此改判張男和周男各8年8個月以及8年2個月徒刑。

案發後，張朝亮騎著高家園丁機車逃逸，事後棄置在大樹區空地，警方到場蒐證。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)