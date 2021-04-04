曾犯下新光集團千金吳如月住宅強盜案的主嫌張朝亮，因缺錢買毒品，20年後重操舊業，找來昔日合作的老班底常維同和王台海合作，3人鎖定位於高雄鳥松的長興材料行老董高英士豪宅為下手目標，不僅多次探查地形、規劃逃逸路線，因為3人都是60歲以上的老人，考量犯案時需體力攀牆、搬東西，於是找來年輕但因毒品遭通緝的周俊誼加入團隊，張朝亮甚至親自面試「是否有犯案經驗、體力好壞、有無膽量進入住宅」。周當下拍胸脯保證，2人才攜手合作。

2019年8月29日下午2點多，張朝亮和周俊誼戴口罩蒙面、分持改造手槍和空氣槍潛入長興材料行老董高英士豪宅，以塑膠束帶綑綁屋內園丁、看護、按摩師等4人，強盜屋內10多萬現金、6萬元百貨禮券以及黃金飾品、藝品等價值百萬元財物逃逸；警方專案小組同年9月7日和9日分別逮獲張、周2嫌，以及共犯常維同、王台海、施姓女嫌等人。

張朝亮犯案12天後，被警方鎖定逮捕歸案。（圖／報系資料照）

本刊調查，張朝亮因缺錢買毒品，找來昔日同夥常維同、王台海，2人看中鳥松區圓山路附近多為透天高級住宅，鎖定高英士豪宅作為下手目標，並多次至現場探勘地形、規劃犯案方式、逃逸路線及銷贓管道。

由於張朝亮與常、王等人都60多歲，體力不堪負荷，怕帶著老人犯案萬一失風被逮則全盤皆輸，因此要求2人再找年輕一點的人手加入。

常、王2人找來有3項毒品通緝缺錢花用的周男後，由張朝亮在犯案前一周親自在台北咖啡廳面試，張朝亮對周男表示，「我們要做大案子，去有錢人住宅偷竊，需要體力攀爬圍牆、搬運物品」，並詢問周男「你是否有犯案經驗、體力好壞、有無膽量進入住宅」等問題，周男聲稱沒問題。

犯案前3天，張男還特別叮囑周男要準備護目鏡，以避免作案時，有人發現朝對方噴辣椒水時自己也遭波及，案發前1天，張男和周男會面後，告知周男犯案時不僅要戴頭套還要全程戴口罩，以避免遭人指認外觀特徵，以及準備衣物在逃逸後變裝。

警方在案發現場尋獲嫌犯使用的無線電犯案工具。（圖／讀者提供）

做案前，張男小心翼翼，一再叮囑周男若遇到人反抗盡量不要開槍，用辣椒水嚇阻對方就好，切忌只要錢財勿傷人」，兩人順利洗劫長興老董豪宅逃逸後，分別給常、王各8千元及4萬元贓款答謝。

沒想到，看似老大照顧小弟的一樁豪宅強盜案，張、周2人在落網後卻互咬對方，據查，張朝亮聲稱，原本只是要行竊而已，但周男想要通吃，當下認為「乾脆把人綁一綁全部搜刮乾淨」；周則也反咬，中間人最初牽線時說「有一條賺錢的路子，要不要賺」，因此才全程跟著張的話照做，張男才是首謀。

張男和周男經高雄高分院審理後，去年底各判處8年8個月以及8年2個月徒刑；王男和常男幫助犯則分別被判處有期徒刑4月，各得易科罰金12萬元；二審審理期間，常維同已不幸因病過世。

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(中時新聞網)