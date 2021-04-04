被警方形容為「豪宅大盜」的張朝亮，2019年8月間蒙面洗劫高雄長興材料行創辦人高英士豪宅，搜刮百萬元財物，橋頭地院去年7月一審審理期間，張曾當庭委由律師聲稱患有「偷竊癖」，結果被醫院精神鑑定打槍證實並無偷竊癖好；無獨有偶，張男因在台中涉及5起民宅竊盜案，去年8月被台中高分院判處2年有期徒刑並須強制工作3年，2個月後，張朝亮又以「衝動控制困難」的偷竊癖聲請重審，一樣被法官打臉駁回。

犯下長興材料行老董豪宅強盜案的主謀張朝亮（59歲），橋頭地檢署於去年7月一審審理期間仍試圖脫罪，張男透過委任律師聲稱他患有「偷竊癖好」，因無法控制衝動障礙犯案，同時聲請精神狀況鑑定，結果不僅被醫院鑑定並無偷竊癖好行為，還被診斷出有疑似「反社會邊緣性人格」，慘遭打臉。

本刊調查，曾犯下新光集團千金吳如月豪宅、高雄市前議長陳田錨豪宅以及長興材料行老董豪宅等多起豪宅強盜案的張朝亮，也曾在台中犯下多起潛入住宅竊盜案。

張朝亮犯下長興材料行老董豪宅強盜案，落網後被警方移送法辦。（圖／報系資料照）

2018年8月22日，張朝亮潛入台中市1名邱姓女子家中偷走卡地亞手鐲、手錶及金耳環等物，同年8月30日在短短10分鐘內潛入王姓女子和張廖男子住處，行竊5個名牌包以及金雞蛋3個，其中王女住處因被保全發現未得逞；翌日攀爬進入吳姓及張姓男子住處，偷走金飾、外幣及威士忌等物。

2020年8月，台中高分院依加重竊盜罪判處張朝亮2年有期徒刑並須強制工作3年；同年10月，張朝亮又以自己患有偷竊癖，以及衝動控制困難等症狀，提出重審，法官認為張男就醫前已有多次竊盜前科，所犯竊盜犯行和張男所稱罹患之精神疾病無關」，再度打臉張男偷竊癖之說，駁回再審聲請。

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(中時新聞網)