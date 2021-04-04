聖路易紅雀、辛辛那提紅人例行賽第2場就爆發大規模衝突！4局下，紅人隊卡斯提阿諾(Nick Castellanos)挨了觸身球，他很不爽，但在紅雀捕手莫里納(Yadier Molina)勸解後靜靜走上一壘。後來卡斯提阿諾趁著暴投滑回本壘得分，並對補位的投手伍佛德(Jake Woodford)叫囂，隨即引爆雙方板凳清空。

Things are getting heated at Great American Ball Park.



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兩隊的球員只是衝出來對峙而沒有真的打架，但是一大群人不戴口罩擠在一起恐怕會被大聯盟重懲。去年聯盟為了加強防疫，嚴令禁止大規模衝突，畢竟這種情況下完全無法保持社交距離。紐約大都會、華盛頓國民兩隊至今還沒打開幕戰，因為國民隊有4位球員被驗出感染新冠肺炎(COVID-19)，他們的3連戰直接被喊停，由此看來紅人與紅雀的行為當然很不像話。

紅人隊卡斯提阿諾有其發怒的理由，他挨了伍佛德的觸身球，藉著安打與保送攻到三壘，跑回本壘時又和補位的伍佛德相撞，忍不住對他示威。卡斯提阿諾其實叫囂之後就要離開了，反倒是紅雀捕手莫里納跑上前向他尋釁，兩邊的板凳同時衝出來。

紅雀認為伍佛德有觸殺到卡斯提阿諾，提出重播挑戰但是失敗，主審最後只把卡斯提阿諾一人驅逐出場。此戰雙方的火力都很旺盛，紅雀老臣溫萊特(Adam Wainwright)單局就被打了6分，被迫換上伍佛德中繼。伍佛德接著也失掉2分還爆發衝突。紅雀狄揚(Paul DeJong)轟出雙響炮，可惜兩發都是陽春彈，終場紅人以9-6打敗紅雀。

(中時新聞網)