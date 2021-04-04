【太魯閣出軌】林佳龍辦公室：林已表達將負責 其餘不回應 09:532021/04/04 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林佳龍(簡立欣攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍是否要為此次太魯閣號事故辭職下台，引發各界關注。交通部4日上午8點多發出簡短聲明，交通部長林佳龍辦公室表示，目前以搶救、搶通等善後工作為重，林部長已表達將負起責任，其餘不予回應，沒有評論。 工總4／15改選 王文淵將連任 盡藝分心力 翻轉文字祈願花蓮加油 (旺報 ) #交通部長 #林佳龍 #辦公室 #太魯閣號 #出軌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港審查參選人言論 追溯無時限 04:102021/04/04 焦點新聞 圓山飯店董事長林育生率飯店轉型 從聽員工心聲開始 04:102021/04/04 專題周報 邊坡監測系統 台鐵原去年底要裝 04:102021/04/04 焦點要聞 徐若熙膝蓋不適 跳過下次先發 04:102021/04/04 運動天地 勤學苦練 竹縣中正國中醒獅團摘冠 04:102021/04/04 地方新聞 蔡英文捻香 家屬淚吼妳都不改進 04:102021/04/04 焦點要聞 92歲嬤愛樂高 想組兒時三合院 04:102021/04/04 地方新聞 清明連假 墾丁再現超跑逛大街 04:102021/04/04 地方新聞 清明返鄉車潮 國道竹雲投恐壅塞 04:102021/04/04 社會新聞 台鐵吊掛搶通 隧道兩頭並行 04:102021/04/04 焦點要聞 蘇揆指示優先搶救關懷 從優撫卹 04:102021/04/04 焦點要聞 政治熱門新聞 蔡政府政策爭議不斷 林正杰拋這件事怒嗆：禍國殃民 - 政治 親綠媒體一份民調 沈富雄：民進黨會心驚膽跳 - 政治 【太魯閣出軌】包商李義祥是民進黨自己人 黑歷史曝光 - 政治 【太魯閣出軌】51死慘劇台鐵竟卸責 她爆事故真相 - 政治 【太魯閣出軌】看到蔡總統讀稿想打人 陳揮文聽到這句話卻哭了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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