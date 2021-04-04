交通部長林佳龍是否要為此次太魯閣號事故辭職下台，引發各界關注。交通部4日上午8點多發出簡短聲明，交通部長林佳龍辦公室表示，目前以搶救、搶通等善後工作為重，林部長已表達將負起責任，其餘不予回應，沒有評論。

(旺報 )