台鐵太魯閣號出軌造成重大傷亡，台灣民意基金會董事長游盈隆質疑「後山人的悲哀，有解嗎？」他說，經過三次藍綠政黨輪替執政，為什麼花蓮人與台東人依然沒有一條安全回家的路？當年推的「蘇花高」現在還在搞「蘇花安」，而且說2030年還不見得搞得成，根本就是在敷衍、在欺負花蓮人和台東人。

太魯閣號重大交通事故，截至目前為止，造成48死，188人輕重傷，驚動全世界。游盈隆指出，在極度震驚與哀傷中，台灣人開始思索這個慘案的成因。政府相關部門對這起重大事故的檢討與咎責會次第展開，何時會有完整的報告？以及檢討的廣度和深度為何？目前皆不得而知，但「儘速給全民一個適當的交代，不要拖，絕對是必要的」。

他說，工程車肇禍，是過去這一兩天官方不斷暗示、媒體最常提到的元兇，宛如電影「絕命終結站」的情節。但越來越多的人慢慢意識到「站票政策」是這起重大傷亡事件的主因。

根據台鐵官方提供的數字，這台「死亡列車」上共有120人買站票，車上人數一共496人，包括4位工作人員。游盈隆表示，買站票的人，在車廂內不是站著，就是席地而坐，列車沒事則已，有事就是首當其衝的受害者。今天就有受難者家屬沈痛地呼籲「不要再賣站票了」。台鐵未來公布相關訊息時，有必要列出死者及重傷者中持站票者佔幾成？以昭公信。

他說，自1980年2月北迴鐵路開通以來，花東人一方面歡欣鼓舞，另一方面在過年過節時卻飽受「一票難求」的痛苦。這種痛苦在2007年太魯閣號通車，2013年普悠瑪通車，甚至間歇性實施所謂「實名制」後，還是沒有根本的解決。或許正因座位供不應求，台鐵被迫要維持「站票政策」，否則一定被社會罵死。

從花東人逢年過節返鄉「一票難求」，到不得已買「站票」，游盈隆指出，箇中有多少「後山人」的辛酸。多年前，那一句「給花蓮人一條安全回家的路」的溫馨訴求，現在聽起來是多麼的諷刺！

他不禁要問，經過三次藍綠政黨輪替執政，為什麼花蓮人與台東人依然沒有一條安全回家的路？「重西輕東」為什麼成為藍綠的歷史共業？看看花蓮八成以上的人所共同期盼的、扁政府時期一度動工興建的「蘇花高」，是如何被變成一下「蘇花替」、一下「蘇花改」、現在還在搞「蘇花安」，而且說2030年還不見得搞得成。根本就是在敷衍、在欺負花蓮人和台東人。

他感慨，後山人不是沒有眼淚，是眼淚都已流乾了，氣力已經喊盡了；哀莫大於心死，只能由它去了；「狗吠火車，40年如一日，這就是後山人的悲哀」。

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(中時 )