太魯閣出軌／警消趕往花蓮搶救！國五車輛自動「摩西分海」讓道 醫護狂奔推傷患入院

台鐵太魯閣號2日撞工程車出軌釀重大死傷，目前罹難人數下修為48人、188人受傷；其中1名年僅5歲的女童因顏面骨折急救，手術後已轉至病房治療，但劇烈疼痛讓她哭喊受不了；女童後來難過地問手中的粉色手錶為何不見了，醫護人員則趕緊到商店買了全新手錶送她，並表示原本手錶守護她活下來，新手錶能成為新的守護，並承諾會讓她如願康復。

花蓮慈濟醫院昨日在臉書專頁上分享暖心故事，此次傷者當中有名顏面骨折的小女童；該女童年僅5歲，受傷當下因為冰敷傷口疼痛難耐，院方一直安撫不了她的情緒，後來1名鄭姓督導給她1本繪本才稍微緩和，但她後來發現手上的粉紅色手錶不見了，焦急地問「我的手錶呢？」而吳姓副院長則出面說，「不要擔心，我們會幫妳找到粉紅色手錶的，妳要乖乖聽醫師叔叔跟護理師阿姨的話唷。」

女童因顏面骨折急救，劇烈疼痛讓她哭喊受不了，她後來問手中的粉色手錶為何不見了，醫護人員則趕緊買個新的送她。（圖／取自花蓮慈濟醫院臉書專頁）

該女童後來被送往病房治療時，醫護人員昨日親自送上全新的粉紅色手錶；醫護人員前天結束急救後已經半夜，店家都關了，於是昨天一早就買了新手錶給女童，還對女童說每個護理師都有戴手錶，用意希望讓女童感受到大家都是一樣的，不再害怕後續治療；女童也感動地說「阿姨妳的是黑色的，我的是我最愛的粉紅色！」

院方說，也許是心愛的手錶守護了女童免於死劫，現在女童有了另1隻粉紅色手錶，「這是新的守護，也是醫護團隊跟她約定好要健康康復的承諾。」目前整起事件罹難人數下修為48人，其中年紀最小的僅4歲，已確認身分的有40人。

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(中時新聞網)