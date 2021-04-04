台鐵太魯閣號列車出軌意外，釀成48死、198傷，交通部長林佳龍面臨龐大究責壓力，3日深夜透過臉書表態「絕不會逃避」，將負起政治責任，4日一早隨即有媒體報導他已經口頭向總統府請辭。對此，林佳龍強調，在整個搶救搶修工作完成後，會承擔該負的責任。

台鐵截止4日上午8時統計，目前罹難者48人，其中外籍人士3人，而受傷人數目前共計198人；目前已有3節車廂脫離隧道，尚有5節車廂仍待脫離。

林佳龍3日深夜，透過臉書表示，「無論契約怎麼訂定，承包商監工單位如何，都不會成為推卸責任的理由，請各界再給我一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避。」有傳聞指出林已口頭向總統府請辭。

林佳龍4日一早前往事故現場了解目前搶救狀況時表示，自己其實在事故發生第一時間就有說 會負起最後責任，不過目前已搶修、善後等工作為主，負責任的事情不會迴避。

針對是否已請辭，林說，個人職位不重要，把災害事故降到最低最為主要。媒體詢問，總統慰留是否會留下？林說，現在不是談個人去留的時候，不過該負的責任不迴避。

(中時 )