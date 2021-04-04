台鐵太魯閣號408車次發生出軌事故，舉國哀慟。搜救行動在首日進行到夜間時，礁溪分局接獲來自花蓮分局偵查隊的電話，請求協助通知宜蘭唯一一名罹難者家屬前往花蓮處理後續事宜，礁溪分局在3分鐘內透過戶役政及車籍系統找到家屬的電話並立即連繫，得知罹難者全家人均已動身前往花蓮，警方立即表達關心之意。

礁溪分局指派專車專人，前往花蓮協助家屬，陪同家屬完成所有手續並且給予適時協助。(戴志揚翻攝)

昨(3日)礁溪分局立即指派專車專人，前往花蓮協助家屬，陪同家屬完成所有手續並且給予適時協助。夜間7時許，家屬終於能將罹難者帶返宜蘭，惟家屬經歷前一日開夜車下花蓮且徹夜未眠處理各種事務的疲累，礁溪警方不忍家屬辛勞，且基於安全考量，避免疲勞駕駛，主動提出由偵查隊警員韓宇協助家屬開車，讓大家能好好在車上休息，而小隊長黃俊豪則開警備車為家屬前導，安全返回宜蘭。在礁溪警方全力護送之下，家屬十分感謝警方及宜蘭縣府給予的關心和協助。

警政署長陳家欽在事故發生後，特別指示各縣市警察局、刑事警察局及花蓮縣警察局儘速完成身份比對工作，讓家屬安心並協助處理後續事宜外；另對於家屬尚未前來指認者，派專人前往通報，希望以同理心，盡力做到溫馨服務。

宜蘭縣警局也立刻啟動「安家服務專案」，在第一時間獲知罹難者身分後，立即通報各轄區員警，以專車、專人服務家屬接送前來花蓮進行指認，積極主動給予家屬最大的服務。

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(中時新聞網)