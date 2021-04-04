48歲男性曾服用抗糖尿病的藥物治療，後來覺得沒什麼症狀，便自行停藥。最近幾個星期，只要天氣熱時就很不舒服，身體活動增加時覺得自己快要中暑了，有補充許多水分仍覺得口渴，尿量也多，但卻不太流汗；進入有冷氣的地方，若溫度調得稍低，便容易覺得寒冷，想加件衣服，就醫檢查發現，已罹患糖尿病。

●疾病影響對環境溫度感受 糖尿病就是其中之一

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，有些疾病會影響患者對環境溫度的感受，如甲狀腺功能亢進會造成怕熱，甲狀腺功能減低會怕冷，而糖尿病可能導致怕熱又怕冷。

何一成進一步補充，糖尿病的典型症狀為吃多、喝多、尿多和體重下降，但有些人的症狀並不明顯，或是沒有典型症狀，反而是對溫度感受和以往不同、身體黏膜發炎、傷口不易好等。

血糖與環境溫度感受有何關聯？何一成解釋，血糖代謝長期異常，會使神經與血管功能受到損害，在熱的環境中，皮膚血管不易舒張散熱，排汗量也低，因此怕熱；在冷的環境中，皮膚血管不易收縮保熱，也不易靠脂肪產熱而怕冷。

●糖尿病高風險族群 留意血壓變化、日常飲食要顧好

糖尿病若未積極治療，可能誘發許多慢性併發症，如心肌梗塞、腦中風、視網膜病變、腎臟病變、尿毒症、神經病變等，對身體造成不可逆的傷害。

何一成指出，曾檢驗出空腹血糖、糖化血色素偏高的情況；年齡大於40歲；體重過重；一等親內有罹患糖尿病；有妊娠糖尿病史或曾生過體重大於4.1公斤嬰兒的母親；高血脂患者；高血壓患者；平常缺乏運動者，都屬於糖尿病的高風險族群，平時更需留意血糖的變化。

糖尿病者日常要注意飲食控制，何一成提醒，澱粉類與糖攝取不過量，足量的纖維質，適量的肉類與脂肪；戒菸、少喝酒；過重者適當減重；並養成運動習慣，運動可增加胰島素對細胞的作用，改善血糖代謝，建議進行中強度的運動，如快走、慢跑、伸展體操、游泳等，逐漸增加運動的強度及量，避免運動傷害，倘同時患有其他疾病，在運動前應先與相關醫師討論，以確保安全。

(中時新聞網)