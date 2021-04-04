太魯閣號失事前10分鐘最後身影曝光 網慟：好想叫他們停下來，別再開了...

台鐵太魯閣號408車次出軌釀48死慘劇，當時一名羅姓男子帶著妻子、女兒坐在第七節車廂，驚險逃離死亡，羅姓男子表示，事故那一刻女兒剛好是趴睡，躲過窗戶破裂射進來的尖銳物，僅腰椎骨裂，但站票乘客就沒那麼幸運，很多人都被拋射出車外，一家三口是跨過多具屍體離開，不只身體，心理的傷更痛。

太魯閣號408車次2日在花蓮清水隧道前撞上邊波滑落的工程車導致出軌，造成48死、3人加護病房、住院45人、200人受傷，《東森新聞》報導，羅男帶著妻女坐在第七集車廂，準備返回台東家鄉，羅男回憶，撞擊瞬間許多站票乘客被拋射出車外，當場死亡，還好他女兒是趴著睡，高度剛好閃過窗戶破裂插進來的尖銳物，逃過死劫。

太魯閣號出軌驚悚畫面，車頭「像豆腐一樣被切開」。（圖／民眾提供）

羅男妻子表示，事故當下站票的人被拋射出去，「我們要離開，必須要跨越那些大體，其實我覺得不只是外表的傷，心理的傷更重」。受撞擊影響，羅男左腳擦挫傷，妻子腰椎骨折、女兒腰椎骨裂，現在醫院治療中。

羅妻提到，408車次花東的人可優先購票，而台鐵會把先在花蓮下車的旅客集中在後半部，因為到站後台鐵會卸軌，所以後下車的台東人幾乎都擠在前面車廂，「這次傷亡，我相信應該是台東人最多」。

羅妻也難過表示，若台鐵不賣站票的話，台東人要怎麼回家，「這麼遙遠，現在連蘇花都塞得很誇張，飛機票又貴，一張要價2200元，所以我們只能選擇火車」。

(中時新聞網)