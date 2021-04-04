去年台中購物節於疫情期間，創下逾90億元消費登錄金額振興經濟，今年7月續辦的第三屆台中購物節預計為期2個月，在捷運開通、路網升級等有利條件下，規畫於全市捷運站、台灣大道公車站等重要交通節點塑造購物節意象營造節慶氛圍，大力行銷沿線商圈市集，力拚今年消費登錄金額再創新高。

台中第一條捷運綠線於3月25日全線試營運，預計4月25日正式通車，試營運期間很多民眾搭乘，連帶動捷運周邊商業發展。

捷運綠線台中高鐵站與高鐵烏日站、台鐵新烏日站共構，外地旅客可藉此直接轉乘捷運，進入台中市區觀光、旅遊、購物更加無障礙。

台中第一條捷運綠線於3月25日全線試營運，預計4月25日正式通車。（盧金足攝）

台中捷運綠線試營運期間很多民眾搭乘，連帶動捷運周邊商業發展。（盧金足攝）

搭著捷運綠線去旅遊、購物，快速又方便，經發局表示，捷運緊密串聯沿線賣場、餐廳、商圈，捷運綠線豐樂公園站鄰近文心秀泰影城、COSTCO台中店、迪卡儂南屯店；文心森林公園站近IKEA宜家家居台中店。

此外，水安宮站近美食林立的公益路商圈；市政府站鄰近新光三越、大遠百等知名百貨，還能轉乘台灣大道公車至台中火車站、東海商圈、梧棲區日本三井集團開發的三井Outlet等地。

台中捷運綠線「市政府站」鄰近新光三越、大遠百等知名百貨，搭捷運逛街超方便。（盧金足攝）

經發局指出，老台中人口中的「食在北平、穿在天津、行在昌平」透過捷運的開通得以串聯，沿線商圈、夜市及市場數不勝數，不少商家相當期待捷運帶來的人潮與蓬勃商機，帶動商圈經濟。

天津路服飾商圈主委吳永芳看好捷運帶來商機，商圈已做好準備，8月將配合台中購物節期間，舉辦「天津曬衣節」，促銷夏季服飾，在捷運交通便捷的利多加持再創商機。

7月續辦的第三屆台中購物節，經發局大力行銷沿線商圈市集，發揮軌道經濟效益，同時也規畫增加山、海、屯等區域特色活動及增設區域獎項，讓更多在地店家受惠。

(中時 )