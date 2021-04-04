民間真促會多次發聲明，反對促轉會任期再延一年。前民進黨立委林濁水今天表示，當初建議促轉會不要倉促成立「不幸還是成立了」，而且其任務居然擺在整個憲政體制內三級機關肩上，這是屬極強烈低蔑道德和正義的行為，於是狀況百出，真促會和促轉會人馬互槓就「非常不幸地成了命定之局」。

真促會多位學者日前發表聲明，認為促轉會「欠缺固定任期，已悖離獨立機關的法理，更淪為執政黨的執政籌碼」。要求促轉會應在5月提出總結報告後熄燈關門，促轉後續工作由其他相關機關承接，他日若有需要可考慮另設專責機構

對於真促會和促轉會的互槓，林濁水今天在臉書表示，此事非常不幸，他列舉其中的基本問題，包括：

一、所謂的「有受害者，沒有加害者」的加害者迄今沒有定義。

二、和解是誰跟誰和解？具體的自然人或法人是誰？

三、究責必須推翻人類常態社會的時效原則，因此正當性必須建立在超越的而非俗世道德基礎上，要有強烈的宗教情操，但是這種精神似乎被完全排除。

四、一些主導性運動人士當年曾經力求馬英九要做轉型正義，而馬也適度當仁不讓地做了一些，這和由受害者家屬主持促轉會一樣都怪異到難以置信。

五、正義跟和解是完全對立的價值觀念，到底是要正義還是和解或是兩者混在一起？兼得魚與熊掌？

他認為，整個精神充滿內在矛盾，因此當初建議如果矛盾沒釐清，促轉會且慢為展現統治英明而倉促成立，卻「不幸還是成立了」，而且承擔了超越常態政治鬥爭的轉型正義，且其任務居然擺在低於總統丶行政院之下的整個憲政體制內三級機關肩上，是屬極強烈低蔑道德和正義的行為，於是狀況百出，甚至真促會和促轉會人馬互槓就非常不幸地成了命定之局。

(中時 )