鞋子是我們日常必備穿搭單品，運勢命理網站「知命命理」分享，鞋子的顏色、舒適度、款式、鞋帶都有命理講究，另外成年人千萬不能穿著陳年舊鞋和二手鞋，否則會對感情、事業有不利影響。

▍1.鞋的顏色要講究

人對某種顏色的好惡之心隨著不同時間、不同心情而改變，這也可以看出運勢吉凶，其實鞋子的顏色應該與自己的五行相匹配，屬金的顏色有白色、杏色和金色屬，木的顏色有青色、綠色，屬水的顏色有黑色、藍色，屬火的顏色有紅色、紫色，屬土的顏色有黃色、棕色。

▍2.鞋的舒適要講究

鞋在命理中常象徵異性、婚姻，買鞋首重舒適度，如果常常穿著不合腳的鞋，不顧自己足下彆扭甚至疼痛，恐怕會招來霉運。如果因為職業等需要，犧牲自己的雙足舒適度，那麼在非工作時一定要立即換上合適的鞋子，讓自己的好運不致溜走，同時在工作時佩戴相關飾物鎮邪（鞋）。

▍3.穿鞋的場合要講究

正式場合一定要穿著與自身五行顏色匹配、款式匹配的鞋子。上班、會談、交易等，如果不注意鞋子搭配，那麼鞋音同邪，會給你帶來不祥的結果，可能遭遇小人相害、談判失利等事件。

▍4.不宜經常穿的鞋子

從命理角度來看，有些鞋子不能老是穿在腳上，比如人字拖。切記，任何鞋子都不能久穿不換。

▍5.鞋帶的講究

正式鞋子通常有鞋帶，鞋帶斷了必須立即更換，換鞋帶要同顏色，千萬不能隨便換不同顏色、不同質地的鞋帶，否則會有霉氣上腳。另外，鞋帶要繫好，有些人貪圖方便不繫鞋帶，往鞋子裡隨便一塞，時間久了，將會影響感情運。

▍6.不要穿舊鞋、二手鞋

鞋象徵著婚姻和事業，成人盡量不要穿舊鞋和二手鞋，如果偶然翻出陳年的舊鞋，就算沒有破損也建議丟棄，否則恐影響婚戀和事業運，請一定要小心。不過，小孩穿其他孩子的二手鞋則另當別論。

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(中時新聞網)